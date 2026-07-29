"Temptation Island", Cristian e Soraya un mese dopo: lui frequenta la single Nicole e lei si infuria
La ragazza scoppia in lacrime dopo aver scoperto la conoscenza dell'ex fidanzato con una delle tentatrici e lo accusa di essere sempre stato falso
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Avevano deciso di interrompere la loro relazione al falò di confronto e un mese dopo l'esperienza a "Temptation Island", Cristian e Soraya danno vita a un nuovo serratissimo faccia a faccia davanti a Filippo Bisciglia. Se da una parte Soraya si dice pentita per aver parlato del fidanzato con tanta rabbia, dall'altra va su tutte le furie scoprendo la conoscenza tra Cristian e una delle tentatrici, Nicole.
Il percorso di Cristian e Soraya a "Temptation Island"
Le motivazioni che avevano spinto Cristian e Soraya a partecipare al programma si basavano sui sentimenti del ragazzo, in quanto negli ultimi mesi si era mostrato particolarmente distaccato. Una volta iniziata l'esperienza nel reality, però, la giovane si era avvicinata al single Dimitri, maturando nuove consapevolezze che l'avrebbero poi spinta a desiderare di più.
"Mi sono persa tante volte stando con Cristian, non mi voglio più perdere. Qua ho capito che merito di più", aveva dichiarato al falò di confronto, respingendo le accuse di Cristian di avergli mancato più volte di rispetto durante la permanenza nel villaggio delle fidanzate.
Cristian e Soraya, un mese dopo
La prima a presentarsi davanti a Filippo Bisciglia è Soraya, la quale racconta di non essere stata bene dopo un falò dettato soprattutto dalla rabbia. "Mi è dispiaciuto per delle cose che ho detto e che non pensavo, parlo di quando l'ho descritto nel video di presentazione. Purtroppo io ho un carattere forte e sono un po' ruvida nei modi e questa cosa è stata molto fraintesa".
"L'ho un po' umiliato, ma lui alla fine è una brava persona", precisa ancora, prima di soffermarsi sugli incontri avuti con Cristian lontano dalle telecamere. La ragazza spiega inoltre di averlo visto freddo e distaccato, fino a sospettare una nuova conoscenza tra Cristian e una delle tentatrici. Dubbi confermati pochi minuti più tardi dallo stesso Cristian, con cui dà vita a un serrato confronto: "Tu mi hai scritto un messaggio chiedendomi se le voci su una ragazza del villaggio fossero vere. E io ho negato, perché è un'altra delle tentatrici e si chiama Nicole".
"Non confondere la delusione di un rapporto con l'amore, perché non ho mai professato amore nei tuoi confronti. Anzi, ho sempre detto che il mio sentimento è calato", prova a spiegare Cristian, sostenendo di essere stato coerente durante il suo percorso. Soraya si mostra di tutt'altro avviso, portando avanti la tesi che l'atteggiamento mostrato davanti alle telecamere mostrasse un ragazzo ancora innamorato. "Perché con questa ragazza non hai fatto niente nel villaggio? Tu non ci hai messo la faccia, ti nascondi", è l'attacco della giovane, delusa dall'aver incontrato Cristian mentre lui parlava già con la tentatrice.
Gli animi tra i due si accendono e non mancano le accuse reciproche. "Tutto quello che ho fatto nel villaggio mi è servito per capire che non vorrò mai una persona come te al mio fianco - replica Soraya, che aggiunge successivamente -. Tu sei voluto uscire pulito quando invece ti piaceva già nel villaggio. Se a te interessava Nicole, ti mettevi in gioco lì dentro".
"Se sono ancora fidanzato non mi avvicino a nessuno, una volta che la storia è finita faccio quello che mi pare", è la replica di Cristian.
La discussione è destinata a proseguire fino alle lacrime di Soraya, profondamente delusa dall'epilogo dela storia d'amore.