"Temptation Island", Cristian e Soraya un mese dopo: lui frequenta la single Nicole e lei si infuria

"L'ho un po' umiliato, ma lui alla fine è una brava persona", precisa ancora, prima di soffermarsi sugli incontri avuti con Cristian lontano dalle telecamere. La ragazza spiega inoltre di averlo visto freddo e distaccato, fino a sospettare una nuova conoscenza tra Cristian e una delle tentatrici. Dubbi confermati pochi minuti più tardi dallo stesso Cristian, con cui dà vita a un serrato confronto: "Tu mi hai scritto un messaggio chiedendomi se le voci su una ragazza del villaggio fossero vere. E io ho negato, perché è un'altra delle tentatrici e si chiama Nicole".



"Non confondere la delusione di un rapporto con l'amore, perché non ho mai professato amore nei tuoi confronti. Anzi, ho sempre detto che il mio sentimento è calato", prova a spiegare Cristian, sostenendo di essere stato coerente durante il suo percorso. Soraya si mostra di tutt'altro avviso, portando avanti la tesi che l'atteggiamento mostrato davanti alle telecamere mostrasse un ragazzo ancora innamorato. "Perché con questa ragazza non hai fatto niente nel villaggio? Tu non ci hai messo la faccia, ti nascondi", è l'attacco della giovane, delusa dall'aver incontrato Cristian mentre lui parlava già con la tentatrice.



Gli animi tra i due si accendono e non mancano le accuse reciproche. "Tutto quello che ho fatto nel villaggio mi è servito per capire che non vorrò mai una persona come te al mio fianco - replica Soraya, che aggiunge successivamente -. Tu sei voluto uscire pulito quando invece ti piaceva già nel villaggio. Se a te interessava Nicole, ti mettevi in gioco lì dentro".



"Se sono ancora fidanzato non mi avvicino a nessuno, una volta che la storia è finita faccio quello che mi pare", è la replica di Cristian.

La discussione è destinata a proseguire fino alle lacrime di Soraya, profondamente delusa dall'epilogo dela storia d'amore.