"Temptation Island", Soraya chiede il falò a Cristian: "Ho capito che merito di più"

Nella settima puntata di "Temptation Island" Soraya chiede il falò di confronto anticipato al fidanzato Cristian. Da subito vicina al single Dimitri, tra i due nasce una complicità che spinge Cristian a chiedere il falò di confronto che viene prontamente rifiutato dalla fidanzata, "non ancora pronta al confronto". La situazione cambia quando Soraya, grazie a Dimitri, capisce cosa desidera davvero: "Mi sono persa tante volte stando con Cristian, non mi voglio più perdere. Qua ho capito che merito di più".
Cristian è risentito del modo in cui Soraya ha denigrato lui e la loro relazione con i tentatori, mentre la ragazza ritiene che il fidanzato non l'abbia mai davvero trattata con amore e arriva ad accusarlo di essere "vuoto dentro" e di non aver mai avuto per lei un gesto d'amore. "Lui non si è mai comportato da fidanzato, non mi ha mai fatto un complimento. Pensavo che fosse il suo carattere, invece qua mi sono riscoperta e ho capito che non devo elemosinare attenzioni. Non mi sentivo più amata, eravamo diventati due amici", ha spiegato Soraya a Filippo Bisciglia manifestando un certo distacco dal fidanzato e la voglia di mettere prima se stessa.
Cristian era convinto di non amare la fidanzata, ma questo percorso lo ha fatto riscoprire geloso, tanto da averlo portato a chiedere un falò di confronto ancora prima: "Non ne potevo più, mentre tu parli male di me dal primo giorno". Il confronto tra i due riaccende anche delle vecchie questioni, alludendo a una questione economica. "Sono rimasto con te perché sto bene con la tua famiglia. Fai le lacrime da coccodrillo, sei un'attrice, non mi fai pena" commenta Cristian prima di comunicare la volontà di uscire da solo, mentre Soraya conclude: "Fidanzati con mio padre".