"Temptation Island", Soraya chiede il falò a Cristian: "Ho capito che merito di più"

Cristian è risentito del modo in cui Soraya ha denigrato lui e la loro relazione con i tentatori, mentre la ragazza ritiene che il fidanzato non l'abbia mai davvero trattata con amore e arriva ad accusarlo di essere "vuoto dentro" e di non aver mai avuto per lei un gesto d'amore. "Lui non si è mai comportato da fidanzato, non mi ha mai fatto un complimento. Pensavo che fosse il suo carattere, invece qua mi sono riscoperta e ho capito che non devo elemosinare attenzioni. Non mi sentivo più amata, eravamo diventati due amici", ha spiegato Soraya a Filippo Bisciglia manifestando un certo distacco dal fidanzato e la voglia di mettere prima se stessa.