"Temptation Island", Cristian frena sul secondo falò mentre Soraya si lascia andare con Dimitri

Quando Cristian vede le prime immagini, la sua reazione è immediata: Soraya sembra sempre più coinvolta da Dimitri, e questo lo spinge a chiedere — per la seconda volta — il falò di confronto. Prima di confermare la decisione, però, Filippo Bisciglia lo invita a guardare anche il secondo video. Nel nuovo filmato, Dimitri le dà un bacio sul collo e Soraya pronuncia una frase in particolare: "Se dovessi scegliere di non stare con Cristian, vedrò".