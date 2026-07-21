"Temptation Island", Cristian frena sul secondo falò mentre Soraya si lascia andare con Dimitri

Nella puntata di "Temptation Island" di lunedì 20 luglio, il percorso di Soraya continua a prendere una direzione sempre più complessa. La fidanzata di Cristian appare, infatti, molto legata al single Dimitri, con cui trascorre momenti di evidente complicità. In piscina, il tentatore arriva persino a baciarle i piedi, un gesto che mostra chiaramente un trasporto fisico ormai difficile da ignorare.
Quando Cristian vede le prime immagini, la sua reazione è immediata: Soraya sembra sempre più coinvolta da Dimitri, e questo lo spinge a chiedere — per la seconda volta — il falò di confronto. Prima di confermare la decisione, però, Filippo Bisciglia lo invita a guardare anche il secondo video. Nel nuovo filmato, Dimitri le dà un bacio sul collo e Soraya pronuncia una frase in particolare: "Se dovessi scegliere di non stare con Cristian, vedrò".
Il conduttore fa notare al ragazzo che, nonostante tutto, Soraya non ha ancora preso una decisione definitiva. Questo dettaglio porta Cristian a riflettere e, almeno per il momento, a rinunciare al falò anticipato.
Nel frattempo, dall’altra parte del villaggio, anche Soraya vive un momento di forte introspezione. Dopo aver scoperto che per lei non c’è alcun video da parte di Cristian — ancora una volta — la ragazza inizia a valutare l’idea di chiedere un confronto immediato. Ne parla apertamente con Dimitri, cercando di capire se sia il caso di affrontare subito la situazione.
Il tentatore, però, la invita a non affrettare le cose e a godersi fino in fondo il tempo che le resta nel villaggio. Soraya ascolta il consiglio e decide di rimandare il confronto, scegliendo di continuare il suo percorso prima di affrontare Cristian.