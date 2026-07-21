"Temptation Island", Sabrina rifiuta per la seconda volta la richiesta di falò di Giovanni: "Non sono pronta"

Il conduttore ha quindi raggiunto il villaggio delle fidanzate per comunicare a Sabrina la richiesta del compagno, con cui condivide una relazione lunga sei anni. Lei è apparsa sorpresa, quasi disorientata, e dopo qualche istante ha scelto nuovamente di non presentarsi al falò: "Non mi sento pronta, non voglio fare una cosa forzata per il suo bene. Non ho fatto nulla di grave, mi sono divertita e ho giocato. Non mi sento risolta con me stessa, non ho capito bene quello che voglio". Poi ha aggiunto: "Non so se sto facendo la cosa giusta, ma è quello che mi sento. Non posso pensare che lui sta male per colpa mia".