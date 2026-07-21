"Temptation Island", Sabrina rifiuta per la seconda volta la richiesta di falò di Giovanni: "Non sono pronta"

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La tensione a "Temptation Island" continua a crescere, e la puntata di lunedì 20 luglio si è aperta riprendendo esattamente da dove si era interrotta la precedente: la richiesta di falò anticipato avanzata da Giovanni a Sabrina. Dopo aver visto nuovi filmati della fidanzata, sempre più vicina al single Lory, il ragazzo ha confermato la volontà di un confronto immediato, incapace di accettare ulteriori immagini che, a suo giudizio, superano il limite.
Davanti a Filippo Bisciglia, Giovanni ha spiegato con fermezza il suo stato d’animo. "Non ho paura, non penso che abbia il coraggio di rifiutare per la seconda volta", ha detto. "Certi gesti non me li aspettavo, si sta comportando da single. Può fare quello che vuole, ma deve sedersi qui e deve dirmelo. Non posso più permettere tutto questo. Non voglio farla sentire in colpa, ma ha superato il limite".
Il conduttore ha quindi raggiunto il villaggio delle fidanzate per comunicare a Sabrina la richiesta del compagno, con cui condivide una relazione lunga sei anni. Lei è apparsa sorpresa, quasi disorientata, e dopo qualche istante ha scelto nuovamente di non presentarsi al falò: "Non mi sento pronta, non voglio fare una cosa forzata per il suo bene. Non ho fatto nulla di grave, mi sono divertita e ho giocato. Non mi sento risolta con me stessa, non ho capito bene quello che voglio". Poi ha aggiunto: "Non so se sto facendo la cosa giusta, ma è quello che mi sento. Non posso pensare che lui sta male per colpa mia".
La reazione di Giovanni è stata immediata e carica di frustrazione. "Ma come fa a dire di no? Io non mangio, non bevo, mi sono isolato", ha commentato. "Lei è la mia persona, abbiamo vissuto sei anni insieme. Non so se sono innamorato, sono confuso", ha detto, visibilmente provato. Bisciglia lo ha abbracciato, cercando di sostenerlo in un momento di evidente difficoltà.