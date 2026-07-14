"Temptation Island", Andrea parla della sua intimità di coppia alla single Sary I Iris spiazzata: "Vergognoso"

Verso la fine del falò, Iris guarda l'avvicinamento, anche fisico, tra Andrea e la tentatrice Sary. "Le ha toccato il seno?", si domanda scioccata mentre chiede di rivedere il video. Durante la confidenza, il fidanzato spiega che il suo atteggiamento da "sciocco" con le altre donne è dettato da "mancanze" che lui prova nella sua relazione. "Non è una giustificazione perché se ha le mancanze da parte mia avrebbe dovuto cercare di capire il motivo, invece lui non me ne parla mai di persona", afferma Iris che lamenta l'assenza di "discussioni sane" all'interno della coppia.