"Temptation Island", Andrea parla della sua intimità di coppia alla single Sary I Iris spiazzata: "Vergognoso"

"Temptation Island" 2026, tutte le coppie della nuova edizione
© Da video
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Tra le coppie di "Temptation Island" 2026 ci sono anche Iris e Andrea, fidanzati tra alti e bassi da tre anni. Iris ha scritto al programma dopo aver scoperto alcune chat del compagno con altre donne, in cui erano presenti "foto intime abbastanza esplicite". I problemi di intimità della coppia finiscono al centro del primo falò con Iris che vede nuove immagini dell'avvicinamento del fidanzato alla single Sary.
"Trovo vergognoso che lui parli della nostra intimità con una ragazza conosciuta da così poco tempo", dice dalla spiaggia Iris dopo aver sentito le parole di Andrea che ha ammesso di essere stato scoperto per alcune chat segrete. "Passo tutta la giornata a fargli da mamma o da domestica visto che lo accudisco in tutto e pretende pure che mi metta a letto a coccolarlo dopo che mi risponde male", prosegue la donna parlando con Filippo Bisciglia.
Verso la fine del falò, Iris guarda l'avvicinamento, anche fisico, tra Andrea e la tentatrice Sary. "Le ha toccato il seno?", si domanda scioccata mentre chiede di rivedere il video. Durante la confidenza, il fidanzato spiega che il suo atteggiamento da "sciocco" con le altre donne è dettato da "mancanze" che lui prova nella sua relazione. "Non è una giustificazione perché se ha le mancanze da parte mia avrebbe dovuto cercare di capire il motivo, invece lui non me ne parla mai di persona", afferma Iris che lamenta l'assenza di "discussioni sane" all'interno della coppia.
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