"Temptation Island", Soraya in crisi rifiuta il falò e Cristian sbotta: "Mi sento preso in giro"

"Temptation Island" 2026, tutte le coppie della nuova edizione
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Nella quarta puntata di "Temptation Island" un capitolo è dedicato al percorso di Soraya e Cristian arrivato a un punto cruciale. Dopo quasi due anni di relazione, la coppia è in crisi e l'avvicinamento con il single Dimitri non fa altro che acuire le incomprensioni. Nel capanno, Cristian assiste a un parziale ripensamento della sua ragazza. "Io sono fidanzata e non voglio fargli del male", spiega al tentatore.
Durante una confidenza, Soraya afferma che Dimitri che la sta aiutando ad affrontare un percorso per ritrovare sè stessa e ammette che "era da tanto tempo" che non si sentiva così bene con uomo. Parole che inducono Cristian a chiedere un falò di confronto immediato. Filippo Bisciglia si fa portavoce del messaggio ma prima gli chiede cosa l'ha spinto a prendere la decisione definita da Cristian di "dignità personale". "Da quando è entrata lei parla male di me, si è avvicinata troppo a un altro ragazzo e mi ha reso sostituibile fin troppo velocemente", dice il ragazzo secondo il quale la complicità con Dimitri è indice di una "mancanza di rispetto" nei confronti della loro relazione.
Filippo si reca subito al villaggio delle fidanzate e al suo ritorno comunica a Cristian il rifiuto di Soraya al falò. "Chi dei due ha dei dubbi sull'amore dell'altro sono io, il mio sentimento è calato ma non l'ho mai mancata di rispetto", afferma il ragazzo che poi sbotta: "Mi sto sentendo preso in giro". Dopo aver maturato la decisione di non andare in spiaggia, Soraya raggiunge le compagne in giardino e scoppia in lacrime. "Mi sento in colpa a vederlo soffrire, sta così male da chiedere il falò ma se vado là io non so che dire perché non ho capito nulla", afferma. E sulla reazione alla conoscenza con Dimitri aggiunge. "Cristian vede che faccio la scema ma non guarda in profondità, non sa che ho delle mancanze pesanti. Lui non fa più il fidanzato, ho trovato qualcuno che mi considera", si sfoga.
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