"Temptation Island", Soraya in crisi rifiuta il falò e Cristian sbotta: "Mi sento preso in giro"

Filippo si reca subito al villaggio delle fidanzate e al suo ritorno comunica a Cristian il rifiuto di Soraya al falò. "Chi dei due ha dei dubbi sull'amore dell'altro sono io, il mio sentimento è calato ma non l'ho mai mancata di rispetto", afferma il ragazzo che poi sbotta: "Mi sto sentendo preso in giro". Dopo aver maturato la decisione di non andare in spiaggia, Soraya raggiunge le compagne in giardino e scoppia in lacrime. "Mi sento in colpa a vederlo soffrire, sta così male da chiedere il falò ma se vado là io non so che dire perché non ho capito nulla", afferma. E sulla reazione alla conoscenza con Dimitri aggiunge. "Cristian vede che faccio la scema ma non guarda in profondità, non sa che ho delle mancanze pesanti. Lui non fa più il fidanzato, ho trovato qualcuno che mi considera", si sfoga.