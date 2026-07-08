"Temptation Island", il bagno notturno tra Soraya e Dimitri gela Cristian: "Non merito di vedere queste cose"

Il ragazzo lamenta il fatto che la sua fidanzata sin dal primo giorno è "appiccicata" a Dimitri nei confronti del quale si mostra gelosa se rivolge le sue attenzione verso le altre donne ospiti del villaggio. "Mi sta prendendo per il c..., mi ha portato qui nel programma perché non era sicura se fossi ancora innamorato di lei e invece è l'opposto, questo mi fa schifo", afferma Cristian. E conclude: "Non merito di vedere queste cose".