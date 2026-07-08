"Temptation Island", il bagno notturno tra Soraya e Dimitri gela Cristian: "Non merito di vedere queste cose"

"Temptation Island" 2026, tutte le coppie della nuova edizione
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Dopo i primi dissapori, nella terza puntata di "Temptation Island" la storia tra Soraya e Cristian segna un'improvvisa svolta. La ragazza si avvicina in modo deciso al single Dimitri e all'amica Bernadette confida di provare una crisi nei sentimenti verso il fidanzato con il quale è insieme da due anni.
"Devo essere onesta con me stessa, penso che lui sia una persona che non fa per me poi però i sentimenti sono un'altra cosa e non so se sono innamorata", ammette Soraya che nel frattempo si lascia andare con Dimitri tanto che una sera, indossando la sua felpa, risponde in modo scherzoso ad una domanda: "Si il mio fidanzato è lui".
Cristian intanto, convocato nel capanno insieme agli altri ragazzi, assiste a diversi momenti di complicità tra la fidanzata e il tentatore. A metà filmato interrompe la visione per dirigersi verso la porta di uscita del villaggio dove chiede un falò di confronto immediato. Solo con l'intervento congiunto di Danilo, Diamante e Giovanni il giovane decide di fermarsi e tornare dentro al capanno per vedere i contenuti restanti.
Dalla sfilata in costume ai balli romantici fino alle coccole sul divano e al bagno notturno dal sapore intimo: la vicinanza tra Soraya e Dimitri manda in crisi Cristian che per la prima volta dall'inizio del loro "viaggio nei sentimenti" sembra molto vicino a perdere il controllo. "Mi viene da piangere ma non ci riesco perché sono troppo nervoso", spiega parlando con Giovanni.
Il ragazzo lamenta il fatto che la sua fidanzata sin dal primo giorno è "appiccicata" a Dimitri nei confronti del quale si mostra gelosa se rivolge le sue attenzione verso le altre donne ospiti del villaggio. "Mi sta prendendo per il c..., mi ha portato qui nel programma perché non era sicura se fossi ancora innamorato di lei e invece è l'opposto, questo mi fa schifo", afferma Cristian. E conclude: "Non merito di vedere queste cose".
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