"Temptation Island", il bagno in piscina tra Danilo e Giulia fa infuriare Francesca: "La guarda come guardava me"

Nella quarta puntata di "Temptation Island" a vacillare è anche la coppia formata da Francesca e Danilo, insieme da quattro anni. L'avvicinamento tra il fidanzato e la single Giulia non passa inosservato e tra un ballo sulla spiaggia e molte carezze in riva al mare, la complicità tra i due getta nello sconforto Francesca, chiamata al suo primo falò.