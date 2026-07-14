"Temptation Island", il bagno in piscina tra Danilo e Giulia fa infuriare Francesca: "La guarda come guardava me"

"Temptation Island" 2026, tutte le coppie della nuova edizione
© Da video
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Nella quarta puntata di "Temptation Island" a vacillare è anche la coppia formata da Francesca e Danilo, insieme da quattro anni. L'avvicinamento tra il fidanzato e la single Giulia non passa inosservato e tra un ballo sulla spiaggia e molte carezze in riva al mare, la complicità tra i due getta nello sconforto Francesca, chiamata al suo primo falò.
Francesca, pur ammettendo di essere ancora molto innamorata, nutre forti dubbi sul reale atteggiamento che il fidanzato ha con le altre donne. "Non merito una persona così, perché in questi anni non gli ho fatto mancare niente mentre con me lui ha sempre sbagliato", è lo sfogo della ragazza sul tronco dopo aver visto il primo video.
In un secondo filmato, Francesca vede altri avvicinamenti tra Danilo e la tentatrice, a partire dal bagno in piscina dove non mancano carezze, abbracci intimi e mani intrecciate. Immagini che alimentano le perplessità di Francesca sulla sincerità del suo compagno. "La guarda nello stesso modo con il quale guardava me", dice in lacrime. Di fronte all'evidente scoramento della ragazza, interviene Filippo Bisciglia. "Nel villaggio prova ad essere te stessa, riparti da te e fatti forza", le consiglia il conduttore. A quel punto, Alessandra e le altre compagne si offrono di accompagnare Francesca nel villaggio dove si lascia andare ad altre considerazioni. "Non so se a questo punto chiedere il falò", confida.
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