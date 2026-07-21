"Temptation Island", Francesca si avvicina al single Marco ma poi si pente e scappa dal villaggio: "Vado a prendermi il mio fidanzato"

Le immagini mostrate a Danilo parlano da sole: abbracci, carezze, sorrisi complici. Il 31enne resta visibilmente scosso, tanto da confessare di non riuscire nemmeno a parlare. Richiamato nel capanno, assiste a nuovi filmati che confermano l’intesa crescente tra la fidanzata e il tentatore. "Penso che al giorno d’oggi sei una ragazza rara da trovare, sei semplice ed emotiva. Sei dolce, hai bisogno di tanto affetto", le sussurra Marco all’orecchio. Danilo, sempre più agitato, reagisce solo con gesti nervosi: scuote la testa, muove la gamba sinistra senza sosta, incapace di nascondere il disagio.