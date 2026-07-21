"Temptation Island", Francesca si avvicina al single Marco ma poi si pente e scappa dal villaggio: "Vado a prendermi il mio fidanzato"
Dopo giorni trascorsi in lacrime per i comportamenti del fidanzato, la ragazza mostra un atteggiamento completamente diverso
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A "Temptation Island", la puntata di lunedì 20 luglio segna un cambio di passo per Francesca, che dopo giorni trascorsi in lacrime per i comportamenti del fidanzato Danilo, mostra un atteggiamento completamente diverso. La ragazza, che finora era apparsa fragile e turbata, si lascia sorprendentemente andare a una vicinanza sempre più evidente con il single Marco, creando una dinamica che nessuno nel villaggio si aspettava.
Le immagini mostrate a Danilo parlano da sole: abbracci, carezze, sorrisi complici. Il 31enne resta visibilmente scosso, tanto da confessare di non riuscire nemmeno a parlare. Richiamato nel capanno, assiste a nuovi filmati che confermano l’intesa crescente tra la fidanzata e il tentatore. "Penso che al giorno d’oggi sei una ragazza rara da trovare, sei semplice ed emotiva. Sei dolce, hai bisogno di tanto affetto", le sussurra Marco all’orecchio. Danilo, sempre più agitato, reagisce solo con gesti nervosi: scuote la testa, muove la gamba sinistra senza sosta, incapace di nascondere il disagio.
Il momento più inatteso della serata arriva però poco dopo. Travolta dal senso di colpa, Francesca decide di lasciare il villaggio per raggiungere Danilo. "Vado a prendermi il mio fidanzato", annuncia all’improvviso. La ragazza si dirige verso la spiaggia, determinata a correre da lui, ma le altre fidanzate riescono a fermarla prima che oltrepassi il limite. A quel punto Francesca scoppia in un pianto disperato e prova a spiegare ciò che le passa per la testa: "Volevo andarmelo a prendere. Sono molto istintiva, in quel momento volevo solo correre da lui".
La napoletana ammette anche la paura provata nel rendersi conto di quanto si sia trovata bene con Marco. Poi aggiunge una riflessione che racconta la sua vulnerabilità: "Io sono vera, questo programma è più forte di quello che pensavo".