"Temptation Island" 2026, tutte le coppie della nuova edizione
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Il carretto con cui il protagonista del reality vende in giro per Catania brioche granite e gelati è stato preso d'assalto dai fan dopo il successo. Un'indiscrezione parla di quasi 10mila euro incassati in una serata
Temptation Island, boom per Giovanni: 10mila euro in una ser © Instagram
L’esperienza a Temptation Island 2026 sembra aver avuto effetti immediati sulla popolarità di Giovanni Grazioso, 31 anni, uno dei protagonisti più chiacchierati di questa edizione. Nelle ultime ore il fidanzato di Sabrina, 23, anni, è finito al centro dell’attenzione per alcuni video diventati virali sui social, che lo mostrano circondato da decine di persone durante una delle sue serate di lavoro.
Prima ancora di entrare nel villaggio delle tentazioni, Giovanni aveva raccontato con orgoglio la sua attività: gestisce infatti un camioncino itinerante con cui vende cornetti, granite e gelati. Un lavoro che, dopo la visibilità ottenuta in televisione, sembra aver attirato un numero sempre maggiore di curiosi e fan.
Nei filmati condivisi online si vedono lunghe file di persone accalcate attorno al camioncino di Giovanni. Molti si sarebbero presentati non soltanto per acquistare un prodotto, ma anche per scattare una foto, chiedere un selfie o scambiare qualche parola con il protagonista di Temptation Island.
Le immagini hanno rapidamente fatto il giro dei social, alimentando ulteriormente la popolarità del concorrente e trasformando una normale serata di lavoro in un vero e proprio evento per i fan del programma.
A far discutere è soprattutto un’indiscrezione circolata nelle ultime ore. Secondo quanto riportato a Libero da alcune fonti vicine a Giovanni, una delle recenti serate avrebbe fatto registrare un incasso particolarmente elevato.
I rumor parlano infatti di una cifra che si sarebbe avvicinata addirittura ai "10mila euro in un solo giorno", un dato che, se confermato, rappresenterebbe un risultato eccezionale per l’attività del protagonista del reality.
Al momento, però, non esistono conferme ufficiali e lo stesso Giovanni non ha commentato pubblicamente le indiscrezioni economiche che stanno circolando sul suo conto.
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