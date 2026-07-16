"Temptation Island" 2026, tutte le coppie della nuova edizione
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Muore Alessandro Medici, ex volto di “Temptation Island”: il dolore di Sofia Calesso © Instagram
Lutto nel mondo della televisione e tra i fan di Temptation Island. È morto all'età di 53 anni Alessandro Medici, protagonista dell'edizione 2020 del reality dei sentimenti di Canale 5, al quale aveva partecipato insieme all'allora compagna Sofia Calesso, 36 anni.
La notizia della scomparsa si è diffusa nella giornata di giovedì 16 luglio ed è stata poi confermata dalla stessa Calesso attraverso i social. L'ex concorrente del programma ha condiviso una fotografia in bianco e nero di Medici accompagnata da poche ma significative parole: "Vivrai sempre dentro di me".
Secondo quanto riportato da diverse fonti e dalle prime testimonianze raccolte nel paese in cui viveva, Alessandro Medici sarebbe stato colpito da un malore improvviso nella mattinata del 16 luglio. Alcuni conoscenti avrebbero riferito di averlo visto il giorno precedente in un bar del centro, senza notare particolari problemi di salute.
Al momento, tuttavia, non è stata diffusa una comunicazione ufficiale sulle cause del decesso. Tra le ipotesi circolate nelle ultime ore vi sarebbe quella di un infarto, ma la famiglia ha scelto di mantenere il massimo riserbo. I manifesti funebri affissi nella sua comunità annunciano che i funerali si terranno sabato 18 luglio.
Tra i primi a ricordare Alessandro Medici c'è stata proprio Sofia Calesso, con la quale aveva condiviso una relazione durata circa dieci anni.
L'ex compagna ha scelto di salutarlo pubblicando una foto che lo ritrae insieme a Zeus, il suo amato lupo cecoslovacco. Uno scatto particolarmente significativo per chi lo seguiva sui social, dove Medici mostrava spesso il forte legame con il cane.
Il messaggio pubblicato da Calesso ha rapidamente raccolto numerosi commenti di affetto e vicinanza da parte di amici, conoscenti e telespettatori che avevano seguito la loro storia nel programma.
Alessandro Medici e Sofia Calesso parteciparono a Temptation Island nel 2020, diventando una delle coppie più seguite di quell'edizione.Il loro rapporto era già segnato da difficoltà, gelosie e reciproche incomprensioni.
Durante il percorso nel reality emersero fragilità e problemi che mettevano a dura prova la relazione, ma al termine del programma decisero comunque di lasciare insieme il villaggio e provare a costruire un futuro comune. Negli anni successivi i due continuarono la loro storia e arrivarono anche a parlare di matrimonio e di progetti familiari.
La relazione tra Medici e Calesso si è conclusa definitivamente nel 2025, dopo un periodo particolarmente doloroso per la coppia.
In alcune interviste Sofia Calesso aveva raccontato di non essere mai riuscita a superare la perdita di una gravidanza, avvenuta poco tempo dopo aver scoperto di aspettare un bambino. Un evento che avrebbe avuto conseguenze profonde sul loro equilibrio di coppia.
"Non ho superato la perdita della gravidanza e ho inconsapevolmente dato la colpa anche a lui", aveva spiegato l'ex concorrente del reality parlando delle ragioni che avevano portato alla separazione.
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