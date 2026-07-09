l'allusione

"Temptation Island", Filippo Bisciglia sulla storia con la ex Pamela Camassa: "Sette anni? C’è chi se ne è fatti diciotto"

Il conduttore mentre consola Sara Palumbieri spiega l'importanza del coraggio di fare delle scelte

09 Lug 2026 - 01:41
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Dopo il difficile falò di confronto che ha decretato la fine della prima coppia di "Temptation Island" 2026, Filippo Bisciglia consola Sara, appena lasciata dal fidanzato Gabriele. Mentre i due si allontanano dalla spiaggia, il conduttore allude alla fine della sua relazione con la ex Pamela Camassa, dopo diciotto anni di relazione. 

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"Prima guardandolo negli occhi, tu gli hai detto che non ce la facevi più", afferma Filippo sottolineando che quando si sta male non ci sono motivi per continuare una relazione. "Alcune volte bisogna avere il coraggio di fare delle scelte e anche io in passato non sono riuscito a farle", confida il conduttore del "viaggio dei sentimenti" di Canale 5.

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Di fronte allo sconforto dovuto alla recente rottura, Filippo offre a Sara la sua giacca per coprirsi dal freddo, poi le domanda quanto è durata la storia con Gabriele. "Siete stati insieme quasi sette anni? C'è chi se ne è fatti diciotto", afferma il conduttore riferendosi al fidanzamento con la showgirl toscana, annunciato con un post nel settembre 2025.

"Temptation Island" 2026, tutte le coppie della nuova edizione

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