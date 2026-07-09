"Temptation Island", Filippo Bisciglia sulla storia con la ex Pamela Camassa: "Sette anni? C’è chi se ne è fatti diciotto"

"Prima guardandolo negli occhi, tu gli hai detto che non ce la facevi più", afferma Filippo sottolineando che quando si sta male non ci sono motivi per continuare una relazione. "Alcune volte bisogna avere il coraggio di fare delle scelte e anche io in passato non sono riuscito a farle", confida il conduttore del "viaggio dei sentimenti" di Canale 5.