"Temptation Island", Alessandra e Rosario ai ferri corti: al falò di confronto arriva la single Giada

Una volta riuniti davanti al fuoco, Alessandra incalza Rosario su quanto confidato in spiaggia a Danilo. "Hai detto che mi hai tradita due giorni prima del trasferimento", attacca la ragazza che poi chiede a Filippo di mostrargli il video in cui il compagno afferma di "essere stato con Giada a Milano". "L'ho beccata solo in discoteca per un saluto", replica lui che poi critica la fidanzata di mostrarsi sempre troppo "perfetta" nei suoi confronti. Alessandra a quel punto accetta di far scendere in spiaggia Giada per capire effettivamente quali sono stati i rapporti passati con Rosario.