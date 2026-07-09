"Temptation Island", Alessandra e Rosario ai ferri corti: al falò di confronto arriva la single Giada

"Temptation Island" 2026, tutte le coppie della nuova edizione
© Da video
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Dopo un primo tentativo andato a vuoto, nella terza puntata di "Temptation Island" Alessandra chiede un nuovo falò di confronto anticipato a Rosario per capire se ha senso proseguire o interrompere il loro "viaggio nei sentimenti". La ragazza spiega a Filippo Bisciglia di ritenere inaccettabile i ripetuti contatti fisici tra il suo fidanzato e la single Giada.
"Già questo mi è bastato per capire che una persona come lui non la voglio", afferma Alessandra, stanca di passare per la "brava ragazza" che pur di mantenere in piedi la relazione arriva ad annullarsi. Filippo recapita il messaggio al villaggio dei ragazzi: per la seconda volta però Rosario rifiuta, decisione che getta Alessandra nello sconforto. Lo stallo si sblocca al terzo tentativo dopo che il conduttore propone di spiegare al diretto interessato il reale motivo dietro alla continua richiesta di falò.
Una volta riuniti davanti al fuoco, Alessandra incalza Rosario su quanto confidato in spiaggia a Danilo. "Hai detto che mi hai tradita due giorni prima del trasferimento", attacca la ragazza che poi chiede a Filippo di mostrargli il video in cui il compagno afferma di "essere stato con Giada a Milano". "L'ho beccata solo in discoteca per un saluto", replica lui che poi critica la fidanzata di mostrarsi sempre troppo "perfetta" nei suoi confronti. Alessandra a quel punto accetta di far scendere in spiaggia Giada per capire effettivamente quali sono stati i rapporti passati con Rosario.
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