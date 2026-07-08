"Temptation Island", Gabriele lascia a sorpresa Sara al falò di confronto: "La gelosia mi logora, ti chiedo scusa"

Sara crolla in lacrime e in un primo momento fatica a replicare. "Noi una volta non eravamo così, siamo diventati orribili e io sto malissimo", dice a Filippo Bisciglia che poi a Gabriele fa notare un'espressione da lui più volte ripetuta: "Sbagli quando dici la mia Saretta perché lei non è di tua proprietà". Il ragazzo spiega di provare un forte "attaccamento" per lei e di ritenerla come "parte della famiglia".