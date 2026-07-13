"Temptation Island", il falò di confronto a tre I Alessandra rompe con Rosario: "Si arrampica sugli specchi"

Giada, chiamata in spiaggia da Filippo Bisciglia, ripercorre lo stato dei rapporti passati tra lei e Rosario. "Ci siamo conosciuti in un locale tre anni e mezzo fa ed è finita li", racconta la tentatrice che poi parla di uno "scambio di messaggi" in amicizia e di un incontro casuale. "A marzo 2024 ci siamo incrociati in un centro commerciale, gli ho scritto un messaggio ma non ci siamo più visti". Rosario ripercorre l'ultimo incontro avvenuto prima del suo trasferimento a Napoli. "L'ho beccata nel locale, l'ho salutata e le ho detto che sarebbe stata l'ultima volta", si difende. Alessandra però non si fida e chiede a Giada di leggere dal cellulare i messaggi che si sono scambiati.