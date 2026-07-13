"Temptation Island", il falò di confronto a tre I Alessandra rompe con Rosario: "Si arrampica sugli specchi"

"Temptation Island" 2026, tutte le coppie della nuova edizione
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La single Giada accetta di mostrare lo scambio di messaggi tra lei e Rosario quando era già fidanzato
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La quarta puntata di "Temptation Island" si apre con un inedito falò di confronto a tre che vede coinvolta la coppia formata da Alessandra e Rosario e la single Giada. I due, fidanzati da 2 anni e 8 mesi, hanno accettato di partecipare al "viaggio nei sentimenti" dopo varie incomprensioni e la scoperta di un tradimento. La conoscenza pregressa tra la tentatrice e Rosario ha imposto un rapido e definitivo chiarimento.
Giada, chiamata in spiaggia da Filippo Bisciglia, ripercorre lo stato dei rapporti passati tra lei e Rosario. "Ci siamo conosciuti in un locale tre anni e mezzo fa ed è finita li", racconta la tentatrice che poi parla di uno "scambio di messaggi" in amicizia e di un incontro casuale. "A marzo 2024 ci siamo incrociati in un centro commerciale, gli ho scritto un messaggio ma non ci siamo più visti". Rosario ripercorre l'ultimo incontro avvenuto prima del suo trasferimento a Napoli. "L'ho beccata nel locale, l'ho salutata e le ho detto che sarebbe stata l'ultima volta", si difende. Alessandra però non si fida e chiede a Giada di leggere dal cellulare i messaggi che si sono scambiati.
"Se ci fossimo piaciuti saremmo usciti insieme. Posso prendere il telefono, ho la coscienza pulita", dice Giada mentre mostra la chat archiviata. Poi rivela: "Rosario è un bel ragazzo ma non lo conosco così bene per dire che mi piace". Alessandra legge l'insieme di scritti e vocali dal quale si ricava che non ci sarebbe stato alcun tradimento. Il chiarimento si rivela insufficiente e non placa il risentimento covato nei confronti del fidanzato. "Mi hai nascosto i messaggi e scherzavi con lei mentre stavamo insieme, questo mi dà conferma del rapporto che hai avuto con altre ragazze e del tradimento", sbotta la ragazza che poi domanda. "Come posso ancora fidarmi di te?"
Alessandra accusa Rosario di volersi sempre "arrampicarsi sugli specchi" e quando, nel riassunto, vede il fidanzato avvicinarsi più volte a Giada ha un crollo. "Non sai quante volte mi hai fatto stare male, non meriti neanche la mia unghia del piede", dice in lacrime la ragazza che poi parla di un rapporto retto solo "sull'abitudine". "Hai chiamato Giada e hai visto non c'è stato nulla tra noi. Se l'avessi voluta me la sarei presa quattro anni fa", risponde Rosario. Al termine del confronto, Filippo domanda per due volte ad Alessandra se intende uscire dal villaggio da sola e lei non ha dubbi: "Ho dato tutto quello che potevo, non posso dire che non provo più nulla ma adesso devo pensare a me". Prima di lasciarsi Rosario la circonda in un abbraccio e le chiede più volte se è sicura della scelta.
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