Dopo il successo della prima puntata, domani, martedì 15 settembre in prime time su Canale 5, nuovo appuntamento con "Super Karaoke", la kermesse musicale condotta da Michelle Hunziker che porta in Liguria, al Belvedere del Resentello di Ventimiglia, l’energia e il divertimento del karaoke. In ciascun appuntamento, fino a 24 concorrenti si mettono alla prova tra performance individuali e duetti con grandi artisti della musica italiana, fino alla proclamazione del vincitore. Ospiti della seconda puntata sono Ricchi e Poveri, Marco Masini, Irene Grandi, Benji e Fede. Protagonista dello show è anche il pubblico di Ventimiglia, chiamato a esprimere in tempo reale il proprio gradimento attraverso lo smartphone, accedendo tramite QR Code alla web app dedicata. La regia è affidata a Roberto Cenci.