conduce Michelle Hunziker

"Super Karaoke", nuovo appuntamento in prima serata su Canale 5

La kermesse musicale ospiterà nella seconda puntata Ricchi e Poveri, Marco Masini, Irene Grandi e Benji e Fede

14 Set 2026 - 14:43
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Ufficio Stampa Mediaset

© Ufficio Stampa Mediaset

Dopo il successo della prima puntata, domani, martedì 15 settembre in prime time su Canale 5, nuovo appuntamento con "Super Karaoke", la kermesse musicale condotta da Michelle Hunziker che porta in Liguria, al Belvedere del Resentello di Ventimiglia, l’energia e il divertimento del karaoke. In ciascun appuntamento, fino a 24 concorrenti si mettono alla prova tra performance individuali e duetti con grandi artisti della musica italiana, fino alla proclamazione del vincitore. Ospiti della seconda puntata sono Ricchi e Poveri, Marco Masini, Irene Grandi, Benji e Fede. Protagonista dello show è anche il pubblico di Ventimiglia, chiamato a esprimere in tempo reale il proprio gradimento attraverso lo smartphone, accedendo tramite QR Code alla web app dedicata. La regia è affidata a Roberto Cenci.

Google Preferred Site
karaoke
michelle hunziker
canale 5

Sullo stesso tema