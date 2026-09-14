"La Ruota della Fortuna", Marco dei Fortuna Five lascia il programma: "Voglio riprendere in mano i miei progetti"

Marco ha raccontato che questa scelta è maturata lentamente: "Da qualche mese mi ha bussato alla porta una decisione che, pian piano, è diventata una necessità". Prima di comunicarla al pubblico, ha voluto parlarne con i suoi compagni di viaggio, che – dice – hanno ascoltato e compreso le sue motivazioni. Il desiderio è quello di continuare a fare musica, ma seguendo una strada diversa, al di fuori della trasmissione.