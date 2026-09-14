"La Ruota della Fortuna", Marco dei Fortuna Five lascia il programma: "Voglio riprendere in mano i miei progetti"
Nel corso della puntata del 13 settembre, il pianista del gruppo annuncia un importante cambiamento nel suo percorso professionale
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Nella puntata di domenica 13 settembre, "La Ruota della Fortuna" ha vissuto un momento inatteso e particolarmente emozionante. Durante la diretta, Marco, pianista dei Fortuna Five, la band che accompagna musicalmente il programma, ha annunciato una decisione importante legata alla sua vita professionale. Introdotto da Gerry Scotti, il musicista – visibilmente commosso – ha spiegato di voler lasciare il programma e il gruppo con cui ha condiviso un lungo percorso.
Marco ha raccontato che questa scelta è maturata lentamente: "Da qualche mese mi ha bussato alla porta una decisione che, pian piano, è diventata una necessità". Prima di comunicarla al pubblico, ha voluto parlarne con i suoi compagni di viaggio, che – dice – hanno ascoltato e compreso le sue motivazioni. Il desiderio è quello di continuare a fare musica, ma seguendo una strada diversa, al di fuori della trasmissione.
Nel dettaglio, il pianista ha spiegato che vuole riprendere in mano progetti personali messi in pausa all’inizio di questa avventura televisiva, affrontandoli con la resilienza e il coraggio che – sottolinea – proprio il programma gli ha insegnato. Ha poi rivolto un ringraziamento sentito alla produzione, a Gerry Scotti, alla band e a Samira, riconoscendo quanto questa esperienza lo abbia trasformato sia artisticamente sia umanamente.
Il suo annuncio si è concluso con un passaggio di testimone: Marco ha presentato Alex, il nuovo membro dei Fortuna Five, augurandogli il meglio e assicurando al pubblico che la band continuerà a regalare energia e divertimento. "Vi lascio nelle mani di nuovi professionisti", ha detto, salutando con affetto i telespettatori.
Gerry Scotti, visibilmente colpito, ha voluto dedicargli un pensiero speciale: "Grazie di cuore a te e alla tua persona, sempre corretta ed educata. Questa rimane casa tua: quando vorrai tornare a trovarci, sarai sempre il nostro Marco dei Fortuna Five".