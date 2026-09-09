"La ruota della fortuna", Giulia supera i 430mila euro e diventa la campionessa di tutti i tempi

Nel corso della serata, l'insegnante e imprenditrice marchigiana ha dovuto affrontare le tre fasi del programma imponendosi sugli sfidanti Gabriele e Rosalina con un bottino provvisorio di oltre 18mila euro. Per Giulia il gioco finale ha rappresentato una sorta di riscatto rispetto alla puntata precedente che si era conclusa con una vincita magra da 100 euro. La soluzione alle frasi sul tema "Grande" ha spianato la strada all'apertura delle tre buste verdi.