"La ruota della fortuna", Giulia supera i 430mila euro e diventa la campionessa di tutti i tempi

Nuova vincita a "La ruota della fortuna" questa volta dal sapore storico. Nella puntata dell'8 settembre la campionessa Giulia da Urbino ha portato a casa altri 100mila euro nel gioco finale de "La ruota delle meraviglie" che la proietta di diritto nella storia del programma con un montepremi complessivo record da 430.100 euro.
Nel corso della serata, l'insegnante e imprenditrice marchigiana ha dovuto affrontare le tre fasi del programma imponendosi sugli sfidanti Gabriele e Rosalina con un bottino provvisorio di oltre 18mila euro. Per Giulia il gioco finale ha rappresentato una sorta di riscatto rispetto alla puntata precedente che si era conclusa con una vincita magra da 100 euro. La soluzione alle frasi sul tema "Grande" ha spianato la strada all'apertura delle tre buste verdi.
Per superare il record assoluto bastavano 80mila euro ma l'ultimo cartoncino ha rivelato una cifra ancora più alta. "Giulia è la campionessa di tutti i tempi", ha scandito Gerry Scotti mentre in studio partiva un applauso fragoroso verso la docente, raggiunta dal papà Stefano. "Ho il cuore in gola", ha detto Samira Lui, visibilmente emozionata.