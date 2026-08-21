"La Ruota della Fortuna", il campione Maikol raggiunge un montepremi totale di 135.500 euro

Nella scorsa puntata il concorrente Maikol torna in studio da campione e prova a difendere il titolo conquistato nelle puntate precedenti. A sfidarlo ci sono Titty e Matteo, pronti a giocarsi la possibilità di soffiargli il posto davanti a La Ruota delle Meraviglie. Il pasticcere di Villafranca Padovana riesce ad avere la meglio sia nel round della ricetta sia in quello dedicato all'animale marino, che vede protagonista lo squalo zebra. Ma quando arriva il round dedicato alla musica, è Matteo a prendere in mano il gioco.