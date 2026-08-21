"La Ruota della Fortuna", il campione Maikol raggiunge un montepremi totale di 135.500 euro

Nuova vincita a "La Ruota della Fortuna": nella puntata del 20 agosto, il campione Maikol è riuscito a portare a casa un montepremi totale di 135.500 euro nel corso del gioco finale de "La ruota delle meraviglie".
Nella scorsa puntata il concorrente Maikol torna in studio da campione e prova a difendere il titolo conquistato nelle puntate precedenti. A sfidarlo ci sono Titty e Matteo, pronti a giocarsi la possibilità di soffiargli il posto davanti a La Ruota delle Meraviglie. Il pasticcere di Villafranca Padovana riesce ad avere la meglio sia nel round della ricetta sia in quello dedicato all'animale marino, che vede protagonista lo squalo zebra. Ma quando arriva il round dedicato alla musica, è Matteo a prendere in mano il gioco.
La sfida resta aperta fino all'ultimo ma alla fine è ancora Maikol a vincere la gara e a presentarsi alla fase finale con ben 27mila euro. A "La Ruota delle Meraviglie" il tema dei tre tabelloni è "limoni" e il pasticcere riesce a indovinarli tutti con grande rapidità. Le prime due buste che vengono aperte contengono cifre contenute ma l'ultima, scelta dal campione, riserva la sorpresa migliore: 15mila euro. Un colpo di fortuna che permette a Maikol di chiudere la puntata con una cifra importante: 135.500 euro.