"La Ruota della Fortuna": una puntata speciale per i 70 anni di Gerry Scotti
Per l'occasione, le frasi da indovinare dei tabelloni ripercorreranno la sua storia e i momenti più significativi della straordinaria carriera televisiva del conduttore
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Venerdì 7 agosto, "La Ruota della Fortuna" celebra il 70° compleanno di Gerry Scotti con una puntata speciale, interamente dedicata al conduttore del game show. Per l'occasione, le frasi da indovinare dei tabelloni ripercorreranno la sua storia e i momenti più significativi della sua straordinaria carriera televisiva. E a sfidarsi, dietro la mitica Ruota, ci saranno tre Campioni che hanno fatto la storia di altrettanti quiz memorabili condotti da Gerry Scotti negli anni: Ferdinando Sallustio da "Passaparola", Enrico Remigio da "Chi vuol essere milionario", e Nicolò Scalfi da "Caduta Libera".
Aneddoti, curiosità, ricordi e grandi sorprese accompagneranno una puntata-evento dedicata a uno dei volti più amati della televisione italiana, che da 43 anni entra nelle case degli italiani con il suo stile inimitabile. Immancabile la presenza di Samira Lui e la musica dei "Fortuna Five" per un appuntamento che vuole celebrare Gerry Scotti, che oltre a essere un protagonista indiscusso dell'intrattenimento televisivo italiano è il mattatore del game show fenomeno di quest'anno.