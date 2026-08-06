Venerdì 7 agosto, "La Ruota della Fortuna" celebra il 70° compleanno di Gerry Scotti con una puntata speciale, interamente dedicata al conduttore del game show. Per l'occasione, le frasi da indovinare dei tabelloni ripercorreranno la sua storia e i momenti più significativi della sua straordinaria carriera televisiva. E a sfidarsi, dietro la mitica Ruota, ci saranno tre Campioni che hanno fatto la storia di altrettanti quiz memorabili condotti da Gerry Scotti negli anni: Ferdinando Sallustio da "Passaparola", Enrico Remigio da "Chi vuol essere milionario", e Nicolò Scalfi da "Caduta Libera".