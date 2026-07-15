"La Ruota della Fortuna", Gerry Scotti e Samira Lui festeggiano un anno in access: "Abbiamo vinto tutto"
Il conduttore e la showgirl celebrano la ruota più famosa della tv e ringraziano il pubblico: "È stato un anno bellissimo"
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Gerry Scotti e Samira Lui festeggiano il primo compleanno de "La Ruota della Fortuna", la nuova versione approdata su Canale 5 in access il 14 luglio 2025. "Abbiamo vinto tutto quello che si poteva vincere" dice il conduttore lombardo ripercorrendo i grandi traguardi raggiunti. Al fianco di Gerry, Samira ha contribuito a creare quell'alchimia che ha conquistato il pubblico e in occasione dell'anniversario del programma di Canale 5, la showgirl ha riproposto il primo stacchetto fatto un anno prima: "Siamo tornati alle origini, è già passato un anno" commenta.
"Grazie a voi, grazie di tutto, è stato un anno bellissimo, a parte sopportarla ma si deve fare anche quello" scherza Samira Lui mentre Gerry Scotti lasciandosi andare ai sentimentalismi aggiunge: "Sei stata una splendida compagna di lavoro" per poi concludere con orgoglio: "Siamo stati programma dell'anno, il game più bello e tu personaggio rivelazione dell'annata. Sono felice per te amica mia".
Non sono mai mancati i ringraziamenti anche sui social dove la showgirl in una storia di Instagram ha condiviso una foto dove è presente tutto il team del programma di Canale 5 con scritto: "Un anno di tanto amore in una grande famiglia, grazie a voi tutti". In un post sui social con la stessa foto anche Gerry Scotti ha ringraziato il pubblico e le persone che hanno lavorato e lavorano al programma insieme al conduttore.