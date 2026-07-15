"La Ruota della Fortuna", Gerry Scotti e Samira Lui festeggiano un anno in access: "Abbiamo vinto tutto"

Gerry Scotti e Samira Lui festeggiano il primo compleanno de "La Ruota della Fortuna", la nuova versione approdata su Canale 5 in access il 14 luglio 2025. "Abbiamo vinto tutto quello che si poteva vincere" dice il conduttore lombardo ripercorrendo i grandi traguardi raggiunti. Al fianco di Gerry, Samira ha contribuito a creare quell'alchimia che ha conquistato il pubblico e in occasione dell'anniversario del programma di Canale 5, la showgirl ha riproposto il primo stacchetto fatto un anno prima: "Siamo tornati alle origini, è già passato un anno" commenta.