SU CANALE 5

"La ruota della fortuna", il campione Gaetano vince 100mila euro

Nella puntata del 2 luglio, ha trionfato a "La ruota delle meraviglie" dopo aver già vinto 18.500 euro

03 Lug 2026 - 10:22
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Durante la puntata de "La ruota della fortuna" andata in onda giovedì 2 giugno su Canale 5, il campione Gaetano si è aggiudicato un montepremi di 100mila euro trionfando al gioco "La ruota delle meraviglie". 

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Dopo essersi confermato campione e arrivato al gioco finale con una vincita di 18.500 euro, il concorrente romano ha affrontato i tre tabelloni finali da comporre.
Gerry Scotti, prima di rivelare il montepremi contenuto nella prima busta, ha scherzato: "Ci vuole una macchina calcolatrice bella, una di quelle importanti". 

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"Anche noi ci emozioniamo - ha aggiunto il conduttore - poi con tre figli non bastano mai". A festeggiare con il vincitore la moglie Annalisa, accanto a lui durante l'esperienza televisiva.

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