"La ruota della fortuna", il campione Gaetano vince 100mila euro

Dopo essersi confermato campione e arrivato al gioco finale con una vincita di 18.500 euro, il concorrente romano ha affrontato i tre tabelloni finali da comporre.

Gerry Scotti, prima di rivelare il montepremi contenuto nella prima busta, ha scherzato: "Ci vuole una macchina calcolatrice bella, una di quelle importanti".