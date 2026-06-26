dal quiz di canale 5

La Ruota della fortuna arriva in edicola in versione enigmistica

Cruciverba, puzzle, quiz e frasi misteriose nel magazine ispirato al quiz campione d'ascolti di Canale 5

26 Giu 2026 - 14:10
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© Ufficio stampa

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La Ruota della fortuna sbarca anche in edicola. Dal 25 giugno è possibile trovare il magazine di enigmistica del game show di Canale 5 campione di ascolti condotto da Gerry Scotti. Una rivista-passatempo, che propone tutti i grandi classici dell’enigmistica tradizionale: cruciverba, puzzle e quiz.

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Ma non solo: offre infatti anche la possibilità di giocare come in tv alla ricerca della frase misteriosa nascosta dietro ai suoi celeberrimi tabelloni, riproposti per l’occasione in tante diverse varianti, che includono formule inedite ma anche i mitici “Triplete” e “Cruciruota”. Immancabili le curiosità di Samira e uno spazio a tema musicale, in omaggio alla band della trasmissione,  i Fortuna Five.

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La Ruota della Fortuna, con questa iniziativa, si afferma ancora una volta come format vincente, amato da tutti perché propone un intrattenimento appassionante, interattivo e intelligente. Il miglior modo per trascorrere del tempo sotto l’ombrellone in spiaggia, allenando la mente e divertendosi proprio come in tv.

La rivista, edita da Fivestore, sarà disponibile per tutta l’estate con frequenza mensile.

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