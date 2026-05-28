"La Ruota della Fortuna", il campione Mario vince 200mila euro

Doppio colpo di scena nella puntata del 27 maggio de "La Ruota della Fortuna". Mario, studente di 23 anni di Piombino (Livorno) ha sfilato il titolo di campione all'ultimo round e si è portato a casa 200mila euro.
In una gara che sembrava già scritta con un vantaggio consolidato della concorrente Roberta da Napoli, il giovane toscano ha vinto a sorpresa l'ultima manche che gli ha consentito di approdare alla Ruota delle Meraviglie con un montepremi iniziale di 11.400 euro. Nel gioco finale, Mario ha dato, nel minuto a disposizione, due risposte corrette sulle tre totali risolvendo le parole nascoste sul tema scelto: "piatti". Dopo aver aperto la prima busta e perso, nella seconda, la possibilità di vincere una Fiat Panda la terza ha rivelato la vincita più alta: 200mila euro. Il giovane, incredulo, ha abbracciato la fidanzata e alla loro gioia si sono uniti Gerry Scotti e Samira Lui, anch'essi sorpresi.
La Ruota della Fortuna, chi è il campione Mario - Mario, campione del programma da 27 maggio, è originario di Piombino, in provincia di Livorno, ed è uno studente al terzo anno di scienze della comunicazione. In una sola puntata è riuscito a sfilare il titolo a Simone, campione in carica da due puntate, e rispondendo correttamente a due tabelloni della Ruota delle Meraviglie ad aggiudicarsi il montepremi più alto del programma.