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"La Ruota della Fortuna", il campione Mario vince 200mila euro

Lo studente di Piombino ribalta la situazione e si aggiudica il titolo all'ultimo round

28 Mag 2026 - 08:45
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Doppio colpo di scena nella puntata del 27 maggio de "La Ruota della Fortuna". Mario, studente di 23 anni di Piombino (Livorno) ha sfilato il titolo di campione all'ultimo round e si è portato a casa 200mila euro.

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In una gara che sembrava già scritta con un vantaggio consolidato della concorrente Roberta da Napoli, il giovane toscano ha vinto a sorpresa l'ultima manche che gli ha consentito di approdare alla Ruota delle Meraviglie con un montepremi iniziale di 11.400 euro. Nel gioco finale, Mario ha dato, nel minuto a disposizione, due risposte corrette sulle tre totali risolvendo le parole nascoste sul tema scelto: "piatti". Dopo aver aperto la prima busta e perso, nella seconda, la possibilità di vincere una Fiat Panda la terza ha rivelato la vincita più alta: 200mila euro. Il giovane, incredulo, ha abbracciato la fidanzata e alla loro gioia si sono uniti Gerry Scotti e Samira Lui, anch'essi sorpresi.

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La Ruota della Fortuna, chi è il campione Mario - Mario, campione del programma da 27 maggio, è originario di Piombino, in provincia di Livorno, ed è uno studente al terzo anno di scienze della comunicazione. In una sola puntata è riuscito a sfilare il titolo a Simone, campione in carica da due puntate, e rispondendo correttamente a due tabelloni della Ruota delle Meraviglie ad aggiudicarsi il montepremi più alto del programma.

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