"La Ruota della Fortuna", il campione Mario vince 200mila euro

In una gara che sembrava già scritta con un vantaggio consolidato della concorrente Roberta da Napoli, il giovane toscano ha vinto a sorpresa l'ultima manche che gli ha consentito di approdare alla Ruota delle Meraviglie con un montepremi iniziale di 11.400 euro. Nel gioco finale, Mario ha dato, nel minuto a disposizione, due risposte corrette sulle tre totali risolvendo le parole nascoste sul tema scelto: "piatti". Dopo aver aperto la prima busta e perso, nella seconda, la possibilità di vincere una Fiat Panda la terza ha rivelato la vincita più alta: 200mila euro. Il giovane, incredulo, ha abbracciato la fidanzata e alla loro gioia si sono uniti Gerry Scotti e Samira Lui, anch'essi sorpresi.