"Sarabanda Celebrity", il team di Iva Zanicchi sfida quello di Nina Zilli: il racconto della sesta puntata

Il gioco riprende e per le due squadre arriva il momento più atteso della serata: il celebre "7X30". La finale si è giocata tra due artisti di due generazioni diverse: Iva Zanicchi vs LDA. Ad avere la meglio, alla fine, è LDA, che ha consegnato così la vittoria alla sua squadra indovinando l'ultima canzone dei Modà "Sono già solo". La puntata chiude con un aftershow sulle note di "Nord sud ovest est" dei mitici 883.