"Sarabanda Celebrity", il team di Iva Zanicchi sfida quello di Nina Zilli: il racconto della sesta puntata

La sesta puntata di "Sarabanda Celebrity", il leggendario game show condotto da Enrico Papi, ha visto sfidarsi fino all'ultima nota otto celebrità. Divise in due squadre da quattro, il team composto da Iva Zanicchi, Alvin, Francesco Cicchella e Rossella Brescia ha affrontato quello di Nina Zilli, Syria, Jimmy Ghione e LDA.
Si parte con la prova "Playlist" in cui i concorrenti sono invitati a indovinare i titoli delle canzoni eseguite live dalla band dopo un indizio. Il primo jolly se lo aggiudica il team di Iva Zanicchi che stravince anche nella prova "Cuffie". Nella prova "In & Out" le due squadre arrivano a un punteggio di parità e si giocano il tutto per tutto con l'indovinare le prime note del brano "Malavita" dei Coma_Cose subito riconosciuto dal team di Nina Zilli che si aggiudica così il jolly.
Dopo aver conquistato il primo jolly, Nina Zilli scende in campo per la prova "Rubajolly" contro Rossella Brescia. "Per fortuna sono stata magnanima" dice la Zilli che riesce nell'impresa. A seguire Enrico Papi svela alcuni indizi per aiutare le squadre a indovinare il "Cantante Misterioso" ospite della puntata. Ad avere la meglio è stata la squadra capitanata da Nina Zilli, abile nel capire che si trattava di Francesco Salvi. L'artista si è esibito con il brano "C'è da spostare una macchina".
Il gioco riprende e per le due squadre arriva il momento più atteso della serata: il celebre "7X30". La finale si è giocata tra due artisti di due generazioni diverse: Iva Zanicchi vs LDA. Ad avere la meglio, alla fine, è LDA, che ha consegnato così la vittoria alla sua squadra indovinando l'ultima canzone dei Modà "Sono già solo". La puntata chiude con un aftershow sulle note di "Nord sud ovest est" dei mitici 883.