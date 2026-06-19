"Sarabanda Celebrity", la sfida tra il team di Orietta Berti e quello di Guillermo Mariotto

Giovedì 18 giugno, in prima serata su Italia 1, è andata in onda una nuova avvincente puntata di "Sarabanda Celebrity". Nel quinto appuntamento dello storico quiz musicale condotto da Enrico Papi, la squadra capitanata da Guillermo Mariotto e completata da Anna Tatangelo, Bianca Atzei e Ludovica Frasca ha sfidato Orietta Berti, detentrice del titolo e accompagnata da Nesli, Rosa Chemical, Valerio Staffelli.