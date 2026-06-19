"Sarabanda Celebrity", la sfida tra il team di Orietta Berti e quello di Guillermo Mariotto

Giovedì 18 giugno, in prima serata su Italia 1, è andata in onda una nuova avvincente puntata di "Sarabanda Celebrity". Nel quinto appuntamento dello storico quiz musicale condotto da Enrico Papi, la squadra capitanata da Guillermo Mariotto e completata da Anna Tatangelo, Bianca Atzei e Ludovica Frasca ha sfidato Orietta Berti, detentrice del titolo e accompagnata da Nesli, Rosa Chemical, Valerio Staffelli.
La gara si è aperta con la prova "Playlist", con il team di Guillermo Mariotto abile nel guadagnarsi il primo jolly, per poi continuare con la sfida "Cuffie" e quella "In & Out". Nel corso della serata, non sono mancati giochi diventati iconici, come l'immancabile "Asta musicale", mentre la prova del "Cantante misterioso" ha visto l'incursione in studio di Gary Low.
La puntata di "Sarabanda Celebrity" si è conclusa con il "7x30", che ha visto un testa a testa tra i due capitani. Ad aggiudicarsi la vittoria è stata Orietta Berti, lucida e abile nell'indovinare tutti i titoli dei sette brani proposti.