"Sarabanda Celebrity", il team di Sabrina Salerno sfida quello di Asia Argento: il racconto della terza puntata

Dopo giochi nuovi e storici, pensati per mettere alla prova la memoria musicale degli artisti insieme alla loro prontezza e capacità di intuizione, le squadre hanno accumulato punti e jolly fondamentali per arrivare preparate al momento più atteso della serata: il celebre "7X30". La finale si è giocata tre le due capitane delle squadre: Sabrina Salerno vs Asia Argento. Ad avere la meglio, alla fine, è stata Asia Argento, che ha consegnato così la vittoria alla sua squadra indovinando l'ultima canzone di Cesare Cremonini "Ora che non ho più te".