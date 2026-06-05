"Sarabanda Celebrity", il team di Sabrina Salerno sfida quello di Asia Argento: il racconto della terza puntata

La terza puntata di "Sarabanda Celebrity", il leggendario game show condotto da Enrico Papi, ha visto sfidarsi fino all'ultima nota otto celebrità. Divise in due squadre da quattro, il team composto da Asia Argento, Nicola Ventola, Giulia e Silvia Provvedi ha affrontato quello di Sabrina Salerno con Gigi e Ross e FRANKIE HI-NRG MC.
La sfida entra nel vivo con la prova "Playlist" in cui i concorrenti sono invitati a indovinare i titoli delle canzoni eseguite live dalla band dopo un indizio. Il primo jolly se lo aggiudica il team di Sabrina Salerno che stravince anche nella prova "Cuffie". Ma è con la prova "In & Out" che avviene la rimonta per il team di Asia Argento dimostrando di saper cantare a cappella, e soprattutto a memoria, i brani dopo la loro interruzione.
Dopo aver conquistato il primo jolly, la squadra di Sabrina Salerno schiera Gigi vs Nicola Ventola per la prova "Rubajolly". "Vogliamo togliervi l'unico jolly che avete" dichiara il team Salerno che riesce nell'impresa. A seguire Enrico Papi svela alcuni indizi per aiutare le squadre a indovinare il "Cantante Misterioso" ospite della puntata. Ancora una volta ad avere la meglio è stata la squadra capitanata da Sabrina Salerno, abile nel capire che si trattava di Massimo Di Cataldo. L'artista si è esibito con il brano "Se adesso te ne vai".
Dopo giochi nuovi e storici, pensati per mettere alla prova la memoria musicale degli artisti insieme alla loro prontezza e capacità di intuizione, le squadre hanno accumulato punti e jolly fondamentali per arrivare preparate al momento più atteso della serata: il celebre "7X30". La finale si è giocata tre le due capitane delle squadre: Sabrina Salerno vs Asia Argento. Ad avere la meglio, alla fine, è stata Asia Argento, che ha consegnato così la vittoria alla sua squadra indovinando l'ultima canzone di Cesare Cremonini "Ora che non ho più te".