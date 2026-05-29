"Sarabanda Celebrity", il team di Rosa Chemical sfida quello di Orietta Berti: il racconto della seconda puntata

Dopo la sfida d'esordio tra le squadre di Anna Tatangelo e Jake La Furia, si rinnova su Italia 1 l'appuntamento con "Sarabanda Celebrity". La seconda puntata dello storico show musicale condotto da Enrico Papi, in onda giovedì 28 maggio in prima serata, ha avuto come protagonisti Orietta Berti, Nina Zilli, Ciro Ferrara e Alvin da una parte, contro il team di Rosa Chemical, Elenoire Casalegno, Rebecca Staffelli e Francesco Cicchella.
A scaldare l'ambiente ci hanno pensato i brani proposti nella prova "Playlist", in cui i concorrenti sono invitati a indovinare i titoli delle canzoni eseguite live dalla band dopo un indizio. Il confronto musicale è proseguito con la prova "Cuffie"- con le canzoni che vengono mimate -, quella "In & Out" - in cui è importante saper proseguire il brano dopo la sua interruzione - e la prova "Tempo".
Attesa e curiosità hanno fatto da contorno alla prova del "Cantante Misterioso", per scoprire l'identità segreta dell'ospite della puntata. Qui ad avere la meglio è stata la squadra capitanata da Orietta Berti, abile nel capire che si trattava di Amii Stewart.
Al termine di una gara avvincente, le due squadre si sono misurate nel celebre "7x30", decisivo per decretare il vincitore della puntata. Nina Zilli da una parte e Rosa Chemical dall'altra hanno messo in campo lucidità e sangue freddo per indovinare il maggior numero delle sette canzoni proposte nei trenta secondi a disposizione. Ad avere la meglio, alla fine, è stata Nina Zilli, che ha consegnato così la vittoria alla sua squadra.