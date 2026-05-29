"Sarabanda Celebrity", il team di Rosa Chemical sfida quello di Orietta Berti: il racconto della seconda puntata

Al termine di una gara avvincente, le due squadre si sono misurate nel celebre "7x30", decisivo per decretare il vincitore della puntata. Nina Zilli da una parte e Rosa Chemical dall'altra hanno messo in campo lucidità e sangue freddo per indovinare il maggior numero delle sette canzoni proposte nei trenta secondi a disposizione. Ad avere la meglio, alla fine, è stata Nina Zilli, che ha consegnato così la vittoria alla sua squadra.