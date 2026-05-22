"Sarabanda Celebrity", sfida tra le squadre di Anna Tatangelo e Jake La Furia: il meglio della prima puntata

Italia 1 riaccende i riflettori su "Sarabanda Celebrity", lo storico show musicale condotto da Enrico Papi. Nella prima puntata della nuova edizione, in onda giovedì 21 maggio in prima serata, la squadra capitanata da Anna Tatangelo, con Elisabetta Gregoraci, Fabio Fognini e Violante Placido si è confrontata in diverse prove con quella capitanata dal rapper Jake La Furia, affiancato da Rettore, Paolo Ruffini e Roberto Lipari.
I giochi si sono aperti con la prova "Playlist", con una serie di titoli di canzoni da indovinare dopo aver ascoltato l'esibizione live della band, per poi passare ad altre prove iconiche del programma, come quella dell'"Asta musicale" del "Cantante Misterioso", che ha visto il ritorno sul palco di Ivan Cattaneo.
Le due squadre si sono infine contese la vittoria nel celebre "7x30", con i due capitani Jake La Furia e Anna Tatangelo che sono arrivati rispettivamente con tre e quattro jolly.
A trionfare è stata poi la cantante trentanovenne, che si aggiudica così la prima puntata di "Sarabanda Celebrity".