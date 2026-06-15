Laurea honoris causa, il "dottor" Gerry Scotti: "Bisogna essere sempre studenti"

Visibilmente emozionato, Scotti ha sottolineato il valore simbolico del riconoscimento. "L'importanza del momento, la sacralità e il rispetto che questa istituzione prevede fanno sì che io sia emozionato come per quella laurea che non ho preso quarant'anni fa. L'emozione, però, è la stessa", ha detto. Ripercorrendo la propria carriera, il conduttore ha ricordato gli inizi nel mondo della radio e della pubblicità e "il linguaggio che ho imparato in quei quattro anni è stato come frequentare un altro corso universitario".Poi è arrivata la televisione "e, con la televisione commerciale, la possibilità di mettere in pratica quel linguaggio e di cambiarlo nel corso di quattro decenni". Scotti ha evidenziato la profonda trasformazione dei mezzi di comunicazione avvenuta negli ultimi quarant'anni.