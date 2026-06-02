Quando si parla di Gerry Scotti, il pubblico ha sempre la voglia di conoscere qualcosa in più dell'uomo oltre il personaggio televisivo. Forse perché da oltre quarant'anni accompagna milioni di italiani con il suo stile rassicurante e familiare, oppure perché nel tempo è diventato uno dei volti più amati della televisione. Eppure, se c'è un aspetto della sua vita che il conduttore ha sempre custodito con estrema attenzione, è quello sentimentale.