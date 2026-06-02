Fotogallery - "C'è posta per te", Gerry Scotti e Marco Mengoni in studio
© Ufficio Stampa Fascino
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Gerry Scotti non si è sposato in segreto. Di questo affair matrimoniale si chiacchierava da qualche giorno, finché è arrivata una ironica smentita proprio dal diretto interessato, protagonista in questi giorni dal Festival di Dogliani.
Quando si parla di Gerry Scotti, il pubblico ha sempre la voglia di conoscere qualcosa in più dell'uomo oltre il personaggio televisivo. Forse perché da oltre quarant'anni accompagna milioni di italiani con il suo stile rassicurante e familiare, oppure perché nel tempo è diventato uno dei volti più amati della televisione. Eppure, se c'è un aspetto della sua vita che il conduttore ha sempre custodito con estrema attenzione, è quello sentimentale.
Negli ultimi giorni si è tornato a parlare di un presunto matrimonio segreto con la compagna Gabriella Perino, una voce che ha rapidamente acceso la curiosità dei fan. Secondo alcune indiscrezioni del settimanale Gente, i due si sarebbero sposati in Comune a Milano in una cerimonia riservatissima, senza invitati e senza celebrazioni pubbliche. Una notizia destinata però a essere smentita nel giro di poco tempo.
A dare forza alle voci era stato un racconto particolarmente dettagliato, che descriveva un matrimonio celebrato lontano da occhi indiscreti. Ma a riportare la vicenda sui binari della realtà ci ha pensato il Corriere della Sera e poi lo stesso Gerry Scotti. Durante un intervento pubblico al Festival di Dogliani, il conduttore ha affrontato l'argomento con l'ironia che da sempre lo contraddistingue.
Con una battuta ha ridimensionato l'intera vicenda, spiegando che quel matrimonio era così segreto da non essere mai stato celebrato. Una risposta che ha chiuso rapidamente il caso. Del resto, chi segue da anni la carriera del presentatore sa bene quanto abbia sempre cercato di tenere separata la dimensione privata da quella professionale.
Per capire perché intorno a Gerry Scotti e Gabriella Perino nascano spesso indiscrezioni di questo tipo bisogna considerare la natura del loro rapporto. I due condividono una relazione da circa quindici anni, costruita con equilibrio e discrezione. Si conoscevano già da giovani, ma il loro legame sentimentale è nato più tardi, quando la vita li ha fatti rincontrare. Entrambi provenivano da precedenti matrimoni e hanno scelto di costruire insieme una nuova serenità, senza cercare visibilità.
Gabriella Perino, architetta milanese, ha sempre mantenuto un profilo lontanissimo dal mondo dello spettacolo e perfino dai social network. È proprio questa riservatezza a spiegare perché Gerry Scotti non abbia mai sentito il bisogno di confermare voci o indiscrezioni. Per loro, la forza di un rapporto non si misura attraverso annunci pubblici o fotografie in copertina, ma nella quotidianità condivisa lontano dal clamore mediatico.
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