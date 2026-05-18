A Gerry Scotti laurea honoris causa in Comunicazione

La proposta di conferimento - spiega una nota dell'Università - è nata nell'ambito del Disuit, il Dipartimento di Scienze umane e dell'innovazione per il territorio, che ha voluto riconoscere il contributo di Gerry Scotti al mondo della comunicazione, della televisione e del linguaggio popolare italiano. La delibera, secondo l'iter consueto, è stata approvata dal Senato accademico e dalla ministra dell'Università e della ricerca Anna Maria Bernini, che sarà presente all'evento. La cerimonia prevede i saluti istituzionali della Rettrice Maria Pierro, la lettura del dispositivo di conferimento da parte della direttrice del Disuit Paola Biavaschi, la laudatio affidata a Giulio Facchetti, professore ordinario di Glottologia e linguistica, quindi la Lectio magistralis di Gerry Scotti e la proclamazione con il conferimento del diploma di Laurea honoris causa.