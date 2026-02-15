"C'è posta per te", Gerry Scotti è il regalo che quattro figlie fanno al loro papà

La tragica perdita della moglie avviene nel 2004 e Francesco si ritrova da solo con quattro figlie da crescere. Una situazione non facile, ma le figlie hanno sottolineato come ogni ricordo del loro papà sia di un uomo che torna da lavoro, fa la doccia, cucina per loro e fa il bucato. "Papi, con noi la vita è stata un po' crudele ma con te molto di più, perché ti ha tolto l'unico amore della tua vita - hanno esordito le quattro figlie - Da allora tu ci hai messe sempre al primo posto, non hai mai tolto tempo a noi. Nel tuo cuore immenso ora hai fatto anche spazio a 7 nipoti che ti amano. Oggi siamo qui per dirti che sei nel nostro cuore".