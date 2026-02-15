"C'è posta per te", Gerry Scotti è il regalo che quattro figlie fanno al loro papà
Le quattro sorelle hanno raccontato che il papà vive con una piccola pensione e risparmia i soldi per il suo funerale
© Da video
La puntata di "C'è posta per te" del 14 febbraio si è conclusa con Gerry Scotti, secondo ospite della serata dopo Luca Argentero, che a sorpresa aiuta quattro figlie a dire grazie al loro papà che si è preso cura di loro dopo la morte della madre. "Siamo grate alla vita per averci dato un padre come te, speriamo di fare lo stesso per i nostri figli" dice una delle figlie.
La tragica perdita della moglie avviene nel 2004 e Francesco si ritrova da solo con quattro figlie da crescere. Una situazione non facile, ma le figlie hanno sottolineato come ogni ricordo del loro papà sia di un uomo che torna da lavoro, fa la doccia, cucina per loro e fa il bucato. "Papi, con noi la vita è stata un po' crudele ma con te molto di più, perché ti ha tolto l'unico amore della tua vita - hanno esordito le quattro figlie - Da allora tu ci hai messe sempre al primo posto, non hai mai tolto tempo a noi. Nel tuo cuore immenso ora hai fatto anche spazio a 7 nipoti che ti amano. Oggi siamo qui per dirti che sei nel nostro cuore".
Poi l'arrivo a sorpresa di Gerry Scotti: "Ero davvero emozionato dalla tua storia, da un dolore forte hai però avuto un amore straordinario dalle tue figlie. Io, personalmente, nella mia vita, non sarei riuscito a fare nulla di ciò che hai fatto tu. È un momento in cui la società va alla ricerca del superuomo però poi ciò che ci colpisce alla cronaca sono quegli uomini che rinunciano anche a grandi lavori per stare vicini ai propri figli" ha detto il conduttore commosso. Arrivano poi dei doni per Francesco: un orologio, ricordo di Gerry, e una cucina nuova per la sua casa, un dono di Maria De Filippi e di tutta la produzione di "C'è posta per te".