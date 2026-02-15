"C'è posta per te", Luca Argentero aiuta Elisa a dire grazie a sua sorella
Elisa ringrazia sua sorella per essersi presa cura di lei dopo la perdita dei loro genitori: "Sei la mia ancora"
© Da video
Nella puntata di "C'è posta per te" del 14 febbraio Luca Argentero è il regalo che Elisa fa a sua sorella Clara per essersi presa cura di lei quando sono venuti a mancare i loro genitori. Le due giovani sorelle nel giro di pochi anni hanno perso prima la mamma, di soli 52 anni, e poi il papà per una leucemia.
Dopo la tragica perdita, Clara decide di lasciare gli studi mentre Elisa, sostenuta dalla sorella, si laurea. Qualche anno dopo Clara incontra Marco di cui si innamora. Si sposano e hanno una figlia. Il giorno delle nozze di Clara e Marco è proprio Elisa ad accompagnare la sorella all'altare.
"Dopo la morte di mamma e papà sei stata la mia salvezza, la mia ancora. Hai fatto in modo che io non sprofondassi nell'abisso. Io e te abbiamo pianto tanto e oggi qualcuno è voluto venire qui a dirti che quello che hai fatto, quello che sei vale di più di qualsiasi cosa al mondo" dice Elisa a sua sorella mentre compare Luca Argentero.
"Ci avete inondato d'amore e bellezza - ha esordito l'attore - Siete fortunate ad avervi e non c'è nulla da ringraziare perché vi siete comportati come due persone che si vogliono bene fanno". Poi il momento dei regali: un braccialetto con un'ancora che l'attore dona a Clara e lo stetoscopio da lui utilizzato sul set di Doc - Nelle tue mani".