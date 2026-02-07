Proposta di matrimonio a "C'è posta per te", Giorgia regala il viaggio di nozze

La puntata di "C’è posta per te" del 7 febbraio si apre con una storia d’amore capace di emozionare profondamente lo studio di Maria De Filippi. A dare il via alla serata è Matteo, deciso a sorprendere la compagna Martina – al settimo mese di gravidanza di un bambino – con una proposta di matrimonio indimenticabile. Per rendere tutto ancora più speciale, il giovane ha chiesto il supporto di Giorgia, la cantante preferita della futura sposa, che ha accettato con entusiasmo di partecipare al momento.