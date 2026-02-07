Proposta di matrimonio a "C'è posta per te", Giorgia regala il viaggio di nozze
Tra le lacrime dello studio, Matteo chiede in moglie la compagna Martina, al settimo mese di gravidanza
© Da video
La puntata di "C’è posta per te" del 7 febbraio si apre con una storia d’amore capace di emozionare profondamente lo studio di Maria De Filippi. A dare il via alla serata è Matteo, deciso a sorprendere la compagna Martina – al settimo mese di gravidanza di un bambino – con una proposta di matrimonio indimenticabile. Per rendere tutto ancora più speciale, il giovane ha chiesto il supporto di Giorgia, la cantante preferita della futura sposa, che ha accettato con entusiasmo di partecipare al momento.
Quando la busta si apre, Matteo è visibilmente commosso. "Se conosco cos’è l’amore è solo grazie a te: grazie al tuo sorriso, ai tuoi splendidi occhi e a tutte le emozioni che provo ogni giorno standoti accanto", riesce a dire tra le lacrime.
Il ragazzo, quindi, prosegue a fatica, dichiarando quanto sia unica e importante per lui: "Non ho mai provato niente di simile per nessun’altra persona". A quel punto interviene Maria De Filippi, che legge la lettera scritta da Matteo per la sua compagna, dando voce ai sentimenti che lui, per l’emozione, fatica a esprimere fino in fondo.
Poi arriva il turno di Giorgia, che dedica alla coppia un messaggio dolce e profondo. "Anche se vi conoscete da poco, non è il tempo a misurare l’amore", afferma la cantante. "La vita mette sempre alla prova i sentimenti. Ricordatevi questo momento, ricordatevi le basi di ciò che provate".
Dopo il suo intervento, Matteo si inginocchia davanti a Martina e le chiede di diventare sua moglie. Lei, sopraffatta dall’emozione, risponde sì tra le lacrime, mentre lo studio esplode in un applauso caloroso. A coronare il tutto, Giorgia annuncia di voler regalare alla coppia il viaggio di nozze alle Maldive, chiudendo la sorpresa con un gesto generoso e inatteso.