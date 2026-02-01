"C'è posta per te", Antonino vuole riconquistare la fiducia di sua moglie Micaela

La donna accetta l'invito e in studio si commuove quando vede il video con vari passaggi del matrimonio proiettato sulla busta e in seguito accetta di sentire le parole di Antonino.

"Ti chiedo scusa per tutto ciò che ti ho causato in questo ultimo anno - dice Antonino - so di averti tradita e tu hai avuto la forza di perdonarmi sempre, non potrò mai perdonarmi di averti causato questo male".

"Se sono qui non è per cercare giustificazioni a ciò che ho fatto - ha aggiunto l'uomo - ma è per avere un'opportunità di farti capire quanto io sia cambiato e di dimostrarti quanto ti amo, l'ho capito solamente purtroppo dopo che mi hai lasciato definitivamente". "Ti chiedo di avere un'ultima forza in fondo al tuo cuore di perdonarmi e di darmi modo, ti amo", ha concluso Antonino.