"C'è posta per te", Antonino vuole riconquistare la fiducia di sua moglie Micaela
La donna ha perdonato molte volte il tradimento del marito ma poi ha deciso di chiudere il loro rapporto
© Da video
La puntata di sabato 31 gennaio di "C'è posta per te" inizia con la storia di Antonino che si rivolge al programma per tentare di riconquistare la fiducia della moglie Micaela che l'ha lasciato dopo aver scoperto che lui l'ha tradita per un anno e mezzo. La moglie infatti, dopo averlo perdonato molte volte, ha deciso di chiudere la storia definitivamente.
La donna accetta l'invito e in studio si commuove quando vede il video con vari passaggi del matrimonio proiettato sulla busta e in seguito accetta di sentire le parole di Antonino.
"Ti chiedo scusa per tutto ciò che ti ho causato in questo ultimo anno - dice Antonino - so di averti tradita e tu hai avuto la forza di perdonarmi sempre, non potrò mai perdonarmi di averti causato questo male".
"Se sono qui non è per cercare giustificazioni a ciò che ho fatto - ha aggiunto l'uomo - ma è per avere un'opportunità di farti capire quanto io sia cambiato e di dimostrarti quanto ti amo, l'ho capito solamente purtroppo dopo che mi hai lasciato definitivamente". "Ti chiedo di avere un'ultima forza in fondo al tuo cuore di perdonarmi e di darmi modo, ti amo", ha concluso Antonino.
"Durante la mia seconda gravidanza ho deciso di non controllare più il suo telefono - racconta Micaela - per non soffrire io e per non far soffrire soprattutto mio figlio che avevo in grembo e quindi ho deciso di pensare a me e ai miei figli".
"A gennaio, a neanche quindici giorni dal mio parto, lei mi manda foto di loro due che si baciano a Lipari, chiamo i suoi genitori e gli dico di portarlo via da casa mia", ha aggiunto la donna.
"Io ti amo da morire, ho sbagliato non lo farei mai più", ha ribadito l'uomo, implorando il perdono della moglie.
La donna si commuove e dice di essere combattuta per i due figli. "Quello che non sono riuscita a spiegarmi fino adesso è perché lui ha usato tutta questa cattiveria nei miei confronti", ha detto piangendo Micaela che alla fine, dopo vari ragionamenti, ha deciso di aprire la busta e perdonare il marito.