"C'è posta per te", Alex Del Piero aiuta Sara a ringraziare il fratello: "Mi hai fatto sia da madre che da padre"

Del Piero ascolta con attenzione e, toccato dalla loro storia, interviene con grande sensibilità: "In quello che raccontate rivedo un pezzo del mio passato. Anche io ho perso mio padre quando ero giovane e so cosa significa dover crescere in fretta". Il campione elogia la forza dei due fratelli e il modo in cui hanno saputo sostenersi a vicenda nonostante le difficoltà.