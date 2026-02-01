"C'è posta per te", Alex Del Piero aiuta Sara a ringraziare il fratello: "Mi hai fatto sia da madre che da padre"
L’ex fuoriclasse della Juventus si commuove ascoltando la storia dei due: "Davvero contento di essere qui con voi"
© Da video
Alex Del Piero è il protagonista speciale della puntata di "C’è posta per te" di sabato 31 gennaio. L’ex fuoriclasse della Juventus è stato invitato da Sara, che ha voluto regalare al fratello Matteo un momento indimenticabile per ringraziarlo di tutto ciò che fa per lei ogni giorno.
Quando la busta si apre, la giovane non riesce a trattenere l’emozione. "Sei la persona più importante della mia vita", inizia, visibilmente commossa. "Da quando non c'è più papà, hai sostituito la figura paterna, e da quando non c'è più la mamma hai preso anche il suo posto. Mi dispiace che non te lo dico mai, ma ti voglio un bene dell'anima".
Del Piero ascolta con attenzione e, toccato dalla loro storia, interviene con grande sensibilità: "In quello che raccontate rivedo un pezzo del mio passato. Anche io ho perso mio padre quando ero giovane e so cosa significa dover crescere in fretta". Il campione elogia la forza dei due fratelli e il modo in cui hanno saputo sostenersi a vicenda nonostante le difficoltà.
Con il suo sorriso discreto e la naturale eleganza che lo contraddistingue, aggiunge: "Sono davvero contento di essere qui con voi, di avervi incontrato e di aver condiviso questo momento così speciale. È bello vedere un legame così forte".