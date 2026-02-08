"C'è posta per te", Il Volo aiuta Annamaria a dare conforto al marito Giuseppe
La coppia ha perso la figlia Sara quando aveva appena 20 anni: una tragedia che ha stravolto la loro vita
© Da video
Non solo la proposta di matrimonio di Matteo a Martina, con Giorgia come testimone d’eccezione: nella puntata di "C’è posta per te" del 7 febbraio trovano spazio anche i tre ragazzi de Il Volo, protagonisti di una delle storie più toccanti della serata. Il trio interviene per sostenere Annamaria, che ha deciso di chiedere aiuto al programma per dare conforto al marito Giuseppe, segnato da un dolore che non ha mai davvero espresso.
La coppia, infatti, ha perso la figlia Sara quando aveva appena vent’anni, una tragedia che ha stravolto le loro vite. Da quel momento, Giuseppe ha messo da parte ogni emozione per proteggere la moglie, dedicandosi completamente al suo benessere e nascondendo il proprio tormento. Ora, però, è Annamaria a voler restituire quella forza, convinta che anche lui abbia bisogno di essere sostenuto e ascoltato.
"Purtroppo, la vita con noi è stata crudele e ingiusta", esordisce la donna, spiegando al marito il perché ha deciso di invitarlo in trasmissione. "Adesso voglio confortare io te, affinché nel tuo volto possa rivedere il sorriso che ti caratterizzava quando c'era Sara. Lei vorrebbe questo".
Dopo queste parole e la lettera scritta ad hoc, Maria De Filippi introduce la sorpresa pensata per Giuseppe: i tre ragazzi de Il Volo, appunto. L’ingresso del trio lascia l’uomo senza parole, visibilmente emozionato.
A prendere la parola per primo è Ignazio Boschetto, che parla anche a nome dei compagni. "Sono diventato papà da poco e so quanto l’amore per un figlio sia qualcosa che non si può spiegare" dice con voce sincera. "Per me siete due supereroi. Quando si attraversano momenti difficili bisogna ripartire dai propri punti di forza, e oggi il tuo punto di forza è tua moglie".