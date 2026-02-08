"C'è posta per te", Il Volo aiuta Annamaria a dare conforto al marito Giuseppe

La coppia, infatti, ha perso la figlia Sara quando aveva appena vent’anni, una tragedia che ha stravolto le loro vite. Da quel momento, Giuseppe ha messo da parte ogni emozione per proteggere la moglie, dedicandosi completamente al suo benessere e nascondendo il proprio tormento. Ora, però, è Annamaria a voler restituire quella forza, convinta che anche lui abbia bisogno di essere sostenuto e ascoltato.