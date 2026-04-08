Gerry Scotti e la battuta galeotta sugli insegnanti di sostegno: "Sono stato leggero"
Il conduttore torna sull'uscita infelice di qualche giorno fa: "Chiedo scusa"
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Gerry Scotti si è scusato per la sua battuta sugli insegnanti di sostegno: il conduttore, nei giorni scorsi, durante una puntata de "La ruota della fortuna" aveva avuto un'uscita infelice sul tema. Proprio nel corso del programma, nella puntata di martedì 7 aprile, il presentatore ha trovato l'occasione per scusarsi con il pubblico e, soprattutto, con chi fa questo mestiere.
Cos'aveva detto Gerry Scotti sugli insegnanti di sostegno?
Qualche puntata fa, il conduttore aveva fatto alzare un polverone presentando una delle concorrenti del programma. La donna, infatti, aveva spiegato di essere un'insegnante di italiano, storia e geografia, ma di ricoprire per quest'anno anche il ruolo di insegnante di sostegno. Scotti, quindi, l'ha incalzata: "Lo so che chi vuole fare il vostro lavoro deve accettare quello che passa il convento". Parole che avevano suscitato indignazione da parte di famiglie e associazioni che si occupano quotidianamente con ragazzi e ragazze disabili.
Le scuse
Dopo aver pubblicato anche un post sui social, Scotti ha voluto scusarsi direttamente in puntata con il pubblico, presentando un'altra insegnante tra le sue concorrenti: "Alcuni giorni fa ho maldestramente utilizzato male una parola, ho sbagliato. Probabilmente ho creato offesa nei confronti delle persone che hanno bisogno dell'attività di sostegno, le famiglie, i papà e le mamme dei ragazzi. Vi chiedo scusa per la mia leggerezza e per la mia ignoranza", le parole. Inoltre, ha aggiunto: "Ignoravo, usando quella parola, di creare un problema così grosso. I vostri figli meritano un'attenzione più grande, anche nella scelta degli insegnanti che si occupano di loro".