Gerry Scotti e la battuta galeotta sugli insegnanti di sostegno: "Sono stato leggero"

Dopo aver pubblicato anche un post sui social, Scotti ha voluto scusarsi direttamente in puntata con il pubblico, presentando un'altra insegnante tra le sue concorrenti: "Alcuni giorni fa ho maldestramente utilizzato male una parola, ho sbagliato. Probabilmente ho creato offesa nei confronti delle persone che hanno bisogno dell'attività di sostegno, le famiglie, i papà e le mamme dei ragazzi. Vi chiedo scusa per la mia leggerezza e per la mia ignoranza", le parole. Inoltre, ha aggiunto: "Ignoravo, usando quella parola, di creare un problema così grosso. I vostri figli meritano un'attenzione più grande, anche nella scelta degli insegnanti che si occupano di loro".