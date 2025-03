Studenti con disabilità, aumentano i docenti di sostegno ma resiste la discontinuità didattica: uno su due cambia insegnante ogni anno

Lo certifica l’Istat nel suo report “L’inclusione scolastica degli alunni con disabilità”, che fa il punto della situazione prendendo in considerazione l’ultimo anno scolastico completo: nel 2023-24 gli alunni affetti da una qualche forma di disabilità certificata ammontavano a quasi 359mila, ovvero il 4,5% degli iscritti totali. Numeri in costante crescita: si parla di un incremento del 26% in soli cinque anni, pari a 75mila studenti in più.