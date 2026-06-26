l'addio dopo 2 anni

Amadeus lascia Warner Bros Discovery

Risoluzione consensuale del contratto con due anni di anticipo per il conduttore 63enne 

26 Giu 2026 - 12:26
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Amadeus e Warner Bros. Discovery comunicano di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto che legava per altre due stagioni televisive la media company internazionale e il conduttore. Il percorso, avviato nel 2024, ha visto Amadeus impegnato nella realizzazione di diversi programmi andati in onda su Nove.

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Collaborazione iniziata nel 2024

  "Il percorso, avviato nel 2024, ha visto Amadeus impegnato nella realizzazione di diversi programmi andati in onda su Nove in prime time e nelle fascia dell'access prime time. Warner Bros. Discovery desidera ringraziare Amadeus per il lavoro svolto, per la professionalità dimostrata e per il valore profuso da lui e dalla sua squadra nella realizzazione dei progetti insieme al gruppo Warner Bros. Discovery", si legge in una nota.

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"Sono stati due anni intensi, ringrazio Alessandro Araimo per la stima, assolutamente reciproca e faccio un grosso in bocca al lupo a tutto il gruppo Warner Bros. Discovery per i progetti futuri", ha dichiarato Amadeus. 

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