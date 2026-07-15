In 358 puntate andate in onda, “La Ruota della Fortuna” ha collezionato una media di 4.700.000 spettatori, con una share individui del 24.50% e serate record che hanno registrato 6.000.000 di spettatori, con il 30% di share.
Sono stati oltre 600 i concorrenti che hanno tentato di risolvere le frasi del tabellone presidiato da Samira Lui. Tra loro, il vincitore del montepremi più alto è stato Riccardo Piancatelli, che si è aggiudicato 410.700 euro. Il record di permanenza come campioni appartiene invece a Gabriele Casti e Sergio Improta, entrambi capaci di confermarsi per otto puntate consecutive.
Il concorrente più giovane a girare la Ruota è stato Raffaele Curiale, di 18 anni, mentre la concorrente più adulta è stata Angela Mondo, di 71 anni.