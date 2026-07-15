Sono stati oltre 600 i concorrenti che hanno tentato di risolvere le frasi del tabellone presidiato da Samira Lui. Tra loro, il vincitore del montepremi più alto è stato Riccardo Piancatelli, che si è aggiudicato 410.700 euro. Il record di permanenza come campioni appartiene invece a Gabriele Casti e Sergio Improta, entrambi capaci di confermarsi per otto puntate consecutive.