"La ruota della fortuna", la campionessa Alessia vince 100mila euro al gioco finale

© Da video
Serata di grandi emozioni a "La ruota della fortuna", con la concorrente Alessia che si afferma campionessa e conquista la busta da centomila euro al gioco finale. Durante la puntata in onda lunedì 27 luglio su Canale 5, la giovane fisioterapista di Adelfia - in provincia di Bari - si è affermata nella prima fase del quiz ereditando lo scettro di campionessa da Valentina, per poi misurarsi nei tre tabelloni che compongono "La Ruota delle Meraviglie".
Qui, Alessia è riuscita a mantenere la lucidità per risolvere due dei tre quesiti legati dal tema "Corso", riservandosi così la possibilità di pescare le buste corrispondenti. Proprio una di queste conteneva il secondo montepremi più alto del quiz, regalando alla campionessa una vincita totale di oltre 124mila euro. All'annuncio di Gerry Scotti sono seguite le lacrime di gioia della concorrente, accompagnata in studio dal papà Rocco.