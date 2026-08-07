Gerry Scotti compie 70 anni, gli auguri di Pier Silvio Berlusconi a "La Ruota della Fortuna": "Sei un mito"

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"La Ruota della Fortuna" celebra i 70 anni di Gerry Scotti con una puntata speciale: il conduttore, nato il 7 agosto 1956 a Camporinaldo, in provincia di Pavia, festeggia il traguardo proprio nel game show più popolare di Canale 5 che, per l'occasione, ha adattato le sue manche e i concorrenti alla carriera di Scotti. Una volta entrato in studio il presentatore ha trovato ad accoglierlo soltanto la band e il pubblico: nessun concorrente, nessuna co‑conduttrice. Poi, l'ingresso di Samira Lui, entrata cantando Happy Birthday. "Finisce che mi commuovo", ammette lui, visibilmente sorpreso. "Sono un po’ preoccupato, perché sono abituato a conoscere tutto quello che accadrà e stasera mi hanno detto: vai dentro e si vedrà".
Samira, dalla sua postazione, rassicura il suo compagno d'avventura e introduce il cuore della serata: "Questa sera ti devi solo divertire e goderti questa magica serata. Sarà una puntata molto speciale, quindi voglio chiamare dei concorrenti speciali". A sfidarsi non sono infatti partecipanti qualunque, ma tre campioni storici legati alla carriera televisiva di Scotti: Nicolò Scalfi, il giovane fenomeno di "Caduta Libera", Enrico Remigio, vincitore di "Chi vuol essere milionario?", e Ferdinando Sallustio, storico campione di "Passaparola". Un trio simbolico, che ripercorre decenni di quiz e successi.
La serata è scandita da una serie di videomessaggi che ripercorrono la carriera e la vita del conduttore. Tra i più emozionanti, quello di Pier Silvio Berlusconi: "Gerry, amico mio. Oggi è una giornata importante. Sei un nonno felice e un bravissimo papà, e tutti sappiamo quanto questo conti". Poi il tributo professionale: "Quanto sei e sei stato bravo. Oggi celebri uno dei più grandi successi della storia della televisione italiana". E infine il saluto affettuoso: "Avanti tutta, sei un mito. Ti voglio veramente bene. Buon compleanno con tutto il mio cuore".
A inaugurare la serie di videomessaggi di auguri è stata Michelle Hunziker, con cui ha condiviso moltissimi programmi. La conduttrice, con il suo tono ironico e affettuoso, si è rivolta così al suo collega: "Sei gradevolissimo, e tu sai cosa vuol dire. Sei come il vino: più passa il tempo e più diventi bono. Ti bacerei tutto, ti voglio un bene infinito". Dopo di lei, Federica Panicucci, che riporta indietro Gerry di 37 anni: "1989, Candid Camera Show. Ci hanno presentati e tu sei rimasto scioccato dai miei capelli lunghissimi. Per lanciare una pubblicità ti sei seduto accanto a me, hai preso una massa di capelli e te la sei messa in testa. Da quel momento sono passati 37 anni, una vita intera".
Arriva poi il messaggio di Maria De Filippi, che sceglie un registro tenero e giocoso, fingendo di parlare a un Gerry neonato: "Oggi sei nato. Io sono certa che avrai una vita piena di successi, un futuro strabiliante. Lo vedo quando sorridi, anche se sei un bambino appena nato". Max Giusti lo ringrazia per averlo accolto nel mondo di Canale 5: "Mi hai accompagnato dentro lo schermo e ogni tanto mi metti pure la mano sulla spalla. Grazie e passa un bel compleanno". Zucchero manda un saluto in puro stile blues: "In blues we trust, in blues we care. Al blues non gliene frega niente". E infine Maria Amelia Monti, compagna di set in "Finalmente soli", manda gli auguri dall’America: "Sei diventato un vero vecchione. Come hai fatto? Improvvisamente! Mi sembri sempre il mio topolino che gira per casa. Sarai per sempre il mio topo".