Gerry Scotti compie 70 anni, gli auguri di Pier Silvio Berlusconi a "La Ruota della Fortuna": "Sei un mito"

A inaugurare la serie di videomessaggi di auguri è stata Michelle Hunziker, con cui ha condiviso moltissimi programmi. La conduttrice, con il suo tono ironico e affettuoso, si è rivolta così al suo collega: "Sei gradevolissimo, e tu sai cosa vuol dire. Sei come il vino: più passa il tempo e più diventi bono. Ti bacerei tutto, ti voglio un bene infinito". Dopo di lei, Federica Panicucci, che riporta indietro Gerry di 37 anni: "1989, Candid Camera Show. Ci hanno presentati e tu sei rimasto scioccato dai miei capelli lunghissimi. Per lanciare una pubblicità ti sei seduto accanto a me, hai preso una massa di capelli e te la sei messa in testa. Da quel momento sono passati 37 anni, una vita intera".