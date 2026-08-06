Gerry Scotti compie 70 anni, dalla radio a "La Ruota della fortuna": quarant'anni di successi
Il traguardo del conduttore di Mediaset, l'erede del grande Mike Bongiorno e una lunga carriera costellata di successi dalla radio alla tv
Buon compleanno Gerry Scotti. Nato il 7 agosto 1956 a Camporinaldo, frazione del comune di Miradolo Terme in provincia di Pavia, il volto tv più amato d'Italia compie 70 anni e festeggia quarant'anni di carriera. Definito "una delle più belle facce della televisione" da Mike Bongiorno, Gerry, all'anagrafe Virginio Scotti, raccontava nel 1995, a "La grande avventura", i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo e la scelta del nome d'arte. "Hanno iniziato a chiamarmi Gerry alle scuole medie per gioco, per prendermi in giro", spiegava Scotti. "Poi in radio ci siamo accorti che restava in testa alla gente e l'ho tenuto".
Gli inizi e l'eredità di Mike Bongiorno
Da sempre considerato l'erede di Mike Bongiorno, in una intervista del 2019 a "Verissimo" Scotti ha confidato: "Fu lui stesso a dirmelo, nei corridoi di Cologno – raccontava ai microfoni di Silvia Toffanin - un momento bellissimo, però devo ammettere che quando ero ragazzino il mio idolo era Johnny Dorelli. Volevo diventare come lui".
Conduttore televisivo e prima ancora radiofonico, Gerry Scotti è tra i volti più amati del piccolo schermo, dove ha iniziato a muovere i primi passi verso la metà degli anni Ottanta grazie a "DeeJay Television". Un'altra versione di lui la mostra quando prende le redini sul palco di "Superclassifica Show", programma televisivo musicale popolarissimo in onda su Canale 5 in quegli anni, che informava settimanalmente sulle classifiche di vendita dei dischi del momento. La sua versione di Let's show (Salute!)" è stato uno dei tormentoni estivi dell'estate del 1989.
Dalla musica alla tv
La sua passione per la musica lo porta negli anni '80 e '90 a incidere brani legati al mondo dello spettacolo e sigle. Nel 1991 apre l'edizione del Festivalbar di quell'anno cantando con Susanna Messaggio la canzone "La coppia più bella del mondo" interpretata per la prima volta nel 1967 da Claudia Mori in duetto col marito Adriano Celentano.
Qualche anno dopo, nel 1995 a "La grande avventura" raccontava i retroscena del programma che ha contribuito a portare in auge insieme a Gabriella Carlucci, "Buona Domenica". "Sono stato un ragazzo fortunato. Qualcuno mi ha definito il galletto ruspante della Fininvest tenuto lì in cattività, ma io ringrazio l'azienda per avermi dato modo di fare tanta palestra: programmi sempre più grandi e importanti con artisti che non avrei neanche mai immaginato d'incontrare" commentava il conduttore.
Negli anni duemila Gerry Scotti veste i panni di attore e recita in diverse serie tv e film recitando al fianco di Maria Amelia Monti e interpretando ruoli comici e familiari. Nel 2014 a "Zelig" prende parte a uno sketch comico fingendosi giornalista per poter partecipare alla conferenza stampa organizzata da Paola Cortellesi e Raoul Bova, ospite d'eccezione. La conduzione di "Zelig", seppur per una puntata d'eccezione, si va ad aggiungere alla lunga lista di programmi di successo condotti da Gerry Scotti, come "Passaparola", "Chi vuol essere milionario?", "Caduta Libera", "Io canto", "Lo show dei record" e "Tu si que vales".
Il successo de "La ruota"
Il 14 luglio 2026 Gerry Scotti ha festeggiato, insieme a Samira Lui, il primo compleanno de "La Ruota della Fortuna", la nuova versione approdata su Canale 5 in access il 14 luglio 2025. "Grazie ai telespettatori e a tutti quelli che lavorano con me", ha scritto il conduttore - insieme a un cuore rosso - a corredo della foto che lo ritrae insieme a Samira Lui e alla numerosa squadra che lavora al programma. Per poi aggiungere in puntata: "Abbiamo vinto tutto quello che si poteva vincere. Siamo stati programma dell'anno, il game più bello e tu personaggio rivelazione dell'annata. Sono felice per te amica mia" ha detto riferendosi a Samira che ha contribuito a creare quell'alchimia che ha conquistato il pubblico.