Gerry Scotti compie 70 anni, dalla radio a "La Ruota della fortuna": quarant'anni di successi

Il 14 luglio 2026 Gerry Scotti ha festeggiato, insieme a Samira Lui, il primo compleanno de "La Ruota della Fortuna", la nuova versione approdata su Canale 5 in access il 14 luglio 2025. "Grazie ai telespettatori e a tutti quelli che lavorano con me", ha scritto il conduttore - insieme a un cuore rosso - a corredo della foto che lo ritrae insieme a Samira Lui e alla numerosa squadra che lavora al programma. Per poi aggiungere in puntata: "Abbiamo vinto tutto quello che si poteva vincere. Siamo stati programma dell'anno, il game più bello e tu personaggio rivelazione dell'annata. Sono felice per te amica mia" ha detto riferendosi a Samira che ha contribuito a creare quell'alchimia che ha conquistato il pubblico.