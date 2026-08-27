Tutto era iniziato quasi per gioco, durante una vacanza a Formentera, come ha raccontato la stessa Samira Lui in un'intervista concessa a Chi nel 2025: "Io ero in vacanza, lui organizzava eventi. È stato un colpo di fulmine: era giugno, sarei dovuta rimanere una settimana, sono rimasta lì tutta l’estate". Da allora Luigi è rimasto una presenza costante nella vita della conduttrice, oggi al fianco di Gerry Scotti ne La Ruota della Fortuna, sostenendola fin da prima che la televisione entrasse nella sua vita, senza mai mostrarsi geloso del successo arrivato negli ultimi anni.