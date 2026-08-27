Samira Lui conquista i fan con un nuovo selfie in vacanza
© Instagram | Due storie pubblicate da Samira Lui
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Certe immagini, in fondo, non passano mai di moda: una barca al largo di Capri, il sole che scalda la pelle, due innamorati che sorridono senza pensare alle telecamere. È lo scenario in cui è stata immortalata in esclusiva da Chi nel numero in edicola Samira Lui accanto al compagno di sempre, Luigi Punzo, in una parentesi che restituisce tutta la spontaneità di una coppia che, dopo otto anni insieme, sembra ancora affiatata come agli inizi della sua storia.
Tutto era iniziato quasi per gioco, durante una vacanza a Formentera, come ha raccontato la stessa Samira Lui in un'intervista concessa a Chi nel 2025: "Io ero in vacanza, lui organizzava eventi. È stato un colpo di fulmine: era giugno, sarei dovuta rimanere una settimana, sono rimasta lì tutta l’estate". Da allora Luigi è rimasto una presenza costante nella vita della conduttrice, oggi al fianco di Gerry Scotti ne La Ruota della Fortuna, sostenendola fin da prima che la televisione entrasse nella sua vita, senza mai mostrarsi geloso del successo arrivato negli ultimi anni.
Un rapporto che i due hanno voluto celebrare anche a giugno con una sorta di anticipo di luna di miele, scegliendo ancora una volta l'isola campana che li ha visti protagonisti di questa estate.
© Chi
Nonostante la solidità del legame, sul fronte nozze Samira Lui preferisce muoversi con calma, come scrive il magazine Chi: prima la stabilità, poi il resto. "Prima voglio avere una casa, un lavoro stabile, poi il matrimonio e i figli. Sono abbastanza precisa anche se poi nella vita bisogna accogliere quello che viene quando succede", ha spiegato.
Una scelta che racconta bene il personaggio pubblico costruito da Samira Lui in questi anni, lontano da polemiche e rivalità, capace di parlare della propria infanzia complicata, senza padre e cresciuta tra i valori più semplici della provincia, con la stessa serenità con cui oggi affronta il successo televisivo. Un atteggiamento che ricorda, per certi versi, quello delle grandi dive del passato, capaci di raccontarsi con ottimismo senza mai drammatizzare il proprio percorso.
© Chi
Proprio per questa naturalezza, Gerry Scotti l'ha voluta al proprio fianco nel programma di maggior successo del palinsesto, promuovendola a co-conduttrice e affidandole uno spazio sempre più ampio, in un clima di squadra che secondo Samira Lui si respira davvero anche fuori dagli studi televisivi, anche perché è impossibile ingannare il pubblico. Intanto, tra un impegno professionale e l'altro, la coppia continua a costruire la propria quotidianità lontano dai riflettori, con Luigi presenza fissa e discreta accanto a lei.
© Instagram | Due storie pubblicate da Samira Lui
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