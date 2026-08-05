"La ruota della fortuna", il campione Emanuele vince 100 mila euro e fa commuovere Samira Lui

Nuova vincita a "La ruota della fortuna": nella puntata del 4 agosto, il campione Emanuele è riuscito a portare a casa la seconda cifra più alta del montepremi, vincendo 100 mila euro nel corso del gioco finale de "La ruota delle meraviglie".
Nel corso della serata, il campione ha dovuto affrontare le trase fasi finali del game show di Canale 5: il tema era "Azzurro". Il concorrente sfiora l'en plein, indovinando infatti le prime due, mentre con la terza avrebbe conquistato anche l’automobile.
Al momento di scegliere la busta del montepremi, il concorrente sceglie una prima da 20mila euro. La fidanzata lo invita allora a puntare sulla numero 2, da 5mila euro, ma il concorrente decide di cambiare ancora e sceglie la numero 1. Il conduttore prolunga l'attesa prima di annunciare il premio: "Quando uno cambia spera sempre di migliorare, ma deve anche mettere in conto di poter scendere. Centomila euro!".
Emanuele resta incredulo, poi corre ad abbracciare la fidanzata. La vincita commuove anche Samira Lui, particolarmente legata al concorrente perché originario del suo stesso paese. "Sono molto felice", dice Samira mentre il campione continua a festeggiare: ora il suo montepremi complessivo supera i 138 mila euro.