Per chi cerca storie travolgenti e ritmi serrati, Mediaset Infinity propone due serie capaci di catturare sia il pubblico maschile sia quello femminile: "Montmartre" è un’affascinante immersione nelle atmosfere bohémien del celebre quartiere parigino e segue le avventure di Céleste, una ballerina di cancan che, per necessità economiche, accetta di esibirsi come spogliarellista. Una produzione ricca di fascino e relazioni intense, perfetta per chi ama il dramma d'epoca venato di passione. "Escort Boys", serie ironica e sfrontata, segue le vicende di quattro amici che, per salvare la tenuta di famiglia nell'affascinante cornice della Camargue, si improvvisano accompagnatori. Un racconto fresco e divertente che esplora desideri e dinamiche relazionali contemporanee.