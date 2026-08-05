Mediaset Infinity, l'estate si accende con serie tv in esclusiva e grandi classici del cinema
Il catalogo si arricchisce tra novità, una raccolta speciale a tema vacanze e i grandi ritorni cult, per soddisfare tutti i gusti del pubblico
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Che sia sotto l’ombrellone, in montagna o durante le rilassanti serate in città, agosto si vive all'insegna del grande intrattenimento su Mediaset Infinity, grazie a un'offerta estiva ricca e variegata, pensata per soddisfare i gusti di ogni tipologia di pubblico: dai titoli ad alta tensione emotiva ai grandi ritorni cult, fino alle collection cinematografiche dedicate al sole e al mare.
"Estate bollente"
Per chi cerca storie travolgenti e ritmi serrati, Mediaset Infinity propone due serie capaci di catturare sia il pubblico maschile sia quello femminile: "Montmartre" è un’affascinante immersione nelle atmosfere bohémien del celebre quartiere parigino e segue le avventure di Céleste, una ballerina di cancan che, per necessità economiche, accetta di esibirsi come spogliarellista. Una produzione ricca di fascino e relazioni intense, perfetta per chi ama il dramma d'epoca venato di passione. "Escort Boys", serie ironica e sfrontata, segue le vicende di quattro amici che, per salvare la tenuta di famiglia nell'affascinante cornice della Camargue, si improvvisano accompagnatori. Un racconto fresco e divertente che esplora desideri e dinamiche relazionali contemporanee.
"Nostalgia Millennials"
I cult che hanno segnato un'epoca. Per le generazioni cresciute negli anni '90 e 2000, ma anche per i giovani scopritori di icone pop, la proposta viaggia invece sui binari dei ricordi con due serie simbolo: "Dawson's Creek" è il teen drama per eccellenza, che ha definito i sentimenti e le inquietudini di un'intera generazione. Le vicende amorose e personali di Dawson, Joey, Pacey e Jen a Capeside tornano a far battere il cuore nella calda atmosfera estiva. "Un Paso Adelante Next" segna il grande ed energico ritorno della celebre scuola d'arte drammatica di Madrid. Tra passi di danza, ritmi travolgenti, nuove sfide e volti storici della serie madre, uno show giovanile e dinamico ideale per chi non sa stare fermo neanche in vacanza.
"Sotto Questo Sole"
Fino al 31 agosto è attiva su Mediaset Infinity la speciale collection "Sotto questo sole", un curato mix di film, serie tv e contenuti "vintage" pensati per accompagnare le giornate estive. All'interno della collezione spiccano intramontabili capolavori del cinema italiano dedicati alle vacanze, tra cui l'iconico "Yesterday – Vacanze al mare", con Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, la pellicola campione d’incassi con Checco Zalone "Sole a catinelle", e la commedia cult con Gerry Calà e Teo Teocoli "Abbronzatissimi", insieme a una vasta selezione di commedie e film leggeri e spensierati.