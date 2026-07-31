"Oppenheimer," il film-evento di Christopher Nolan arriva in prima tv su Canale 5

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Mentre al cinema la sua "Odissea" continua a macinare record di incassi, mercoledì 5 agosto, alle 21.30, Canale 5 propone in prima tv il film precedente di Christopher Nolan: "Oppenheimer". La pellicola, uscita nel 2023, è stata uno dei fenomeni cinematografici dell'anno, capace di raccogliere 950 milioni di dollari al botteghino mondiale - di cui 27,8 milioni di euro in Italia - e di conquistare sette premi Oscar, tra cui miglior film, miglior regia e miglior attore protagonista. Il titolo sarà disponibile anche on demand su Mediaset Infinity, gratuitamente dal 6 al 12 agosto.
La trama - Basato sulla biografia "Robert Oppenheimer, il padre della bomba atomica" di Kai Bird e Martin J. Sherwin, il film ripercorre la vita del fisico teorico J. Robert Oppenheimer, figura centrale nella storia del Novecento. Nolan, in particolare, concentra il racconto sugli anni della formazione accademica, sulla direzione del Progetto Manhattan durante la Seconda guerra mondiale e sulla successiva caduta in disgrazia del protagonista, travolto dall’audizione di sicurezza del 1954, che gli costò il nullaosta governativo e, di fatto, il prestigio costruito nel corso della sua carriera.
Il cast - Il cast è uno dei più ricchi e prestigiosi mai riuniti da Nolan. Cillian Murphy offre una delle interpretazioni più intense della sua carriera, dando vita a un Oppenheimer complesso e tormentato. Accanto a lui, Emily Blunt interpreta la moglie Kitty, mentre Robert Downey Jr. veste i panni di Lewis Strauss. Completano il quadro Matt Damon, Florence Pugh, Josh Hartnett, Casey Affleck, Rami Malek e Kenneth Branagh: un ensemble che ha contribuito a rendere il film un evento globale.
La curiosità - Tra i film più attesi del 2023 - e il primo del regista sotto l’etichetta Universal - "Oppenheimer" uscì in sala in contemporanea con "Barbie" di Greta Gerwig. La distanza totale tra i due progetti, per temi e immaginario, generò il fenomeno culturale del "Barbenheimer", che trasformò l’estate in un evento cinematografico irripetibile, spingendo migliaia di spettatori a vedere entrambi i film come un unico, curioso doppio spettacolo.