"Oppenheimer," il film-evento di Christopher Nolan arriva in prima tv su Canale 5

Il cast - Il cast è uno dei più ricchi e prestigiosi mai riuniti da Nolan. Cillian Murphy offre una delle interpretazioni più intense della sua carriera, dando vita a un Oppenheimer complesso e tormentato. Accanto a lui, Emily Blunt interpreta la moglie Kitty, mentre Robert Downey Jr. veste i panni di Lewis Strauss. Completano il quadro Matt Damon, Florence Pugh, Josh Hartnett, Casey Affleck, Rami Malek e Kenneth Branagh: un ensemble che ha contribuito a rendere il film un evento globale.