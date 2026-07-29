Il falso mito più radicato riguarda le creature più celebri del viaggio. Il 91% degli italiani immagina le sirene come fanciulle con la coda di pesce, sovrapponendo il mito greco all'immaginario fiabesco e disneyano: nel poema sono invece esseri metà donna e metà uccello. Non va meglio sulla paternità dell'opera, che il 52% attribuisce a Virgilio, confondendo secoli di tradizioni poetiche differenti. E il celebre cavallo di Troia? Per il 76% è una scena centrale dell'Odissea, quando in realtà l'inganno di legno viene solo accennato da Omero e raccontato per esteso nell'Eneide (questa sì scritta da Virgilio).